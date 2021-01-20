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Зниження ціни на газ vs. МВФ: коли Україні чекати грошей від фонду

20 січня, 15:54

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Аналітики оцінили шанси Києва на отримання другого траншу

Україна не втратила шанс отримати другий транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) в першому кварталі (січень-березень) 2021 року, незважаючи на рішення влади знизити ціну на газ для населення.

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Втім, вірогіднішим є отримання траншу вже в другому кварталі, тобто квітні-червні 2021. Причому затримка ймовірна саме через введення граничної ціни на газ на рівні 6,99 грн.

Таких висновків дійшли аналітики BofA Global Research, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На думку фахівців, МВФ, найімовірніше, візьме до уваги пом'якшувальні фактори:

  • тимчасовий характер зниження цін на газ;
  • надзвичайні умови пандемії.

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А ось додаткові ризики створює відсутність швидкого прогресу в судовій реформі.

Нагадаємо, зараз в Україні працює місія МВФ. Вона займається першим перегляду програми stand-by. Робота проходить у дистанційному режимі. За підсумками моніторингу буде прийматиметься рішення про долю другого траншу.

Як відомо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR 3,6 млрд (близько 5 млрд дол.) з негайним виділенням 2,1 млрд дол. першого траншу. Розміри другого і третього траншу – по 700 млн дол.

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