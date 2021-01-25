Зниження цін за використання вагонів УЗ відповідає ринковій ситуації, – "АрселорМіталл"

Зниження "Укрзалізницею" цін за використання вагонів є позитивним фактором та кроком вперед до своїх клієнтів. Про це заявив заступник гендиректора "АрселорМіттал" Володимир Ткаченко, повідомляє "РБК-Україна".

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"Ринок, він у тому й полягає, що є різна пропозиція з різних джерел. Те, що УЗ сама доклалася до того, щоб цей ринок існував, і зараз сама живе у ньому – це, звичайно, позитивний фактор. А те, що ціни стали нижчими і пропозиції стали нижчими – то сам ринок підштовхнув до цього рішення УЗ", – сказав Ткаченко.

На його думку, таке рішення УЗ є кроком компанії назустріч своїм клієнтам. Окрім того, він відзначив, що нове керівництво "Укрзалізниці" адекватно реагує на ситуацію на ринку та потреби його учасників.

"Керівництво і керівник УЗ Жмак дуже адекватна людина, дуже адекватний менеджер, досвідчений. І він відчуває, що і як потрібно робити. Я думаю, що це крок вперед до своїх клієнтів. І це крок у правильному напрямку", – додав Ткаченко.

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Як відомо, АТ "Укрзалізниця" провела ряд аукціонів на довгострокове використання вагонів за ринковими цінами. Це дало змогу компанії зафіксувати вартість вагонів на високому рівні, а також отримати додатковий прибуток та гарантії збереження рухомого складу в робочому стані.

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Нагадаємо, раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак повідомив, що у 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані у концесію.

Окрім того, за його словами, УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.

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