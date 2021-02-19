Сніговий шторм у США накрутив європейські ціни на газ

Блакитне паливо подорожчало, навіть незважаючи на відлигу в самій Європі

Аномальні морози та сніговий шторм у США, що призвели до заборони на експорт газу з штату Техас, вплинули на вартість блакитного палива в Європі. Ціна газу з поставкою 19 лютого виросла до 213 доларів після падіння до місячного мінімуму.

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Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на дані голландського хаба TTF.

Ціни зросли навіть незважаючи на те, що саму Європу накрила сильна відлига. За прогнозами, вже 20 лютого температура повітря на більшій частині Західної Європи перевищить 10 градусів тепла.

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Втім, рівень запасів в підземних сховищах Європи впав вже 40%, до 39,82% заповненості сховищ. Це на 6 процентних пунктів нижче середнього показника за останні п'ять років.

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Як відомо, з серпня 2020 року тарифи на газ для населення в Україні залежать від вартості палива на європейських ринках. При цьому через серйозне січневе подорожчання газу в Європі в Україні тимчасово – до кінця опалювального сезону – ввели обмеження тарифу на газ на рівні 6,99 грн за кубометр.

Нагадаємо, низькі температури в США також призвели до перебоїв в поставках електроенергії, постраждав і видобуток нафти. Крім того, гинуть люди:

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