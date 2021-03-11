Русский
$ 27,75
33,17
  1. Новини економіки
  2. Економіка

РНБО ухвалила рішення про повернення "Мотор Січі" в держвласність

11 березня, 17:07

Віталій Семченко Віталій Семченко

Це буде зроблено найближчим часом "законним і конституційним способом"

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про повернення підприємства "Мотор Січ" у державну власність.

Реклама

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, це буде зроблено найближчим часом "законним і конституційним способом".

"Підприємство "Мотор Січ" буде повернено українському народу, буде повернено у власність держави законним і конституційним способом. Кожне підприємство оборонно-промислового комплексу, яке дивним чином опинилося в приватних руках, розглядатиметься окремо", – сказав секретар РНБО.

Також Данилов зазначив, що люди, які вкладали гроші в ці підприємства, отримають відповідну компенсацію – "це робиться для національної безпеки нашої держави".

В тренді
Долар більше не падає, євро різко зріс у ціні: курс валют
Реклама

"Мотор Січ" – одна з провідних корпорацій з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних двигунів і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

Як повідомлялося раніше, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "Мотор Січ" готують до націоналізації. За його словами, вже є відповідний законопроєкт, скоро його внесуть до Верховної Ради.

Також ми писали, що китайські інвестори "Мотор Січі" пригрозили Україні новими судовими позовами. В компанії Skyrizon Aircraft Holdings назвали неприпустимими заяви щодо можливої націоналізації підприємства.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримає
Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримаєЕкономіка
Три мільйони осіб залишаться без індексації. Кому не підвищать пенсії в березні?
Три мільйони осіб залишаться без індексації. Кому не підвищать пенсії в березні?Економіка
Долар стрімко дешевшає: коли купувати валюту
Долар стрімко дешевшає: коли купувати валютуЕкономіка
Пенсія на 11% зросте не у всіх. Хто отримає таке підвищення?
Пенсія на 11% зросте не у всіх. Хто отримає таке підвищення?Економіка
Річний тариф на газ – якою буде ціна до кінця 2021 року, в чому підступ, як заощадити
Річний тариф на газ – якою буде ціна до кінця 2021 року, в чому підступ, як заощадитиЕкономіка
Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі
Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світіУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти