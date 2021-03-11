РНБО ухвалила рішення про повернення "Мотор Січі" в держвласність

Це буде зроблено найближчим часом "законним і конституційним способом"

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про повернення підприємства "Мотор Січ" у державну власність.

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Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, це буде зроблено найближчим часом "законним і конституційним способом".

"Підприємство "Мотор Січ" буде повернено українському народу, буде повернено у власність держави законним і конституційним способом. Кожне підприємство оборонно-промислового комплексу, яке дивним чином опинилося в приватних руках, розглядатиметься окремо", – сказав секретар РНБО.

Також Данилов зазначив, що люди, які вкладали гроші в ці підприємства, отримають відповідну компенсацію – "це робиться для національної безпеки нашої держави".

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"Мотор Січ" – одна з провідних корпорацій з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних двигунів і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

Як повідомлялося раніше, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "Мотор Січ" готують до націоналізації. За його словами, вже є відповідний законопроєкт, скоро його внесуть до Верховної Ради.

Також ми писали, що китайські інвестори "Мотор Січі" пригрозили Україні новими судовими позовами. В компанії Skyrizon Aircraft Holdings назвали неприпустимими заяви щодо можливої націоналізації підприємства.

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