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Смертність в Україні підскочила: як скоротилося населення країни

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
19 листопада, 15:39
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Загальна смертність, порівняно з минулим роком, зросла на 14,3%
Цього року у країні померли 487 855 осіб
Цього року у країні померли 487 855 осіб / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з початку 2021 року на 282 470 українців скоротилось населення, на це вплинули показники смертності та народжуваності.

За даними Державної служби статистики, в Україні на 100 померлих українців припадає 42 народжених. Таким чином населення скоротилося й, станом на 1 жовтня, становить 41 319,8 тис. осіб. А загальна смертність, порівняно з минулим роком, зросла на 14,3%.

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Цього року у країні померли 487 855 осіб, з них 1469 дітей у віці до 1 року, а народилось – 205 385. А міграційний приріст склав – 13 945 осіб, це різниця між прибулими та вибулими українцями.

Якщо порівнювати з показниками минулого, 2020 року, то за січень-вересень минулого року населення України скоротилось на 206 030 осіб. Це показник різниці між смертністю та народжуваністю. У 2020 році померли 426 687 українців, а народились – 220 657.

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/ Фото: скріншот

Населення Києва

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що знає кількість населення Києва у 2021 році. Він розповів, що дані отримує щодня, але не перепис населення, а кількість смартфонів.

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Мер нагадав, що інститут прописки було скасовано 2002 року. Й останні дані говорили, що тоді у Києві жило понад 2 млн осіб. Якщо говорити про смартфони, то в місті "ночує" приблизно 3,6 млн телефонів. А вдень ця кількість зростає на мільйон – до 4,6 млн.

Раніше ми повідомляли, щороку кількість пенсіонерів скорочується на 100–300 тисяч.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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