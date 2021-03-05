"Слуги народу" чекають на повернення місії МВФ: коли це буде

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) може знову почати роботу в Україні в квітні – після того, як перестане діяти гранична ціна на газ для населення, яка хвилює Фонд.

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Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Суспільне.

"Місія МВФ завершила проміжну роботу. Вони вказали на нюанси, які їх хвилюють стосовно виконання домовленостей. Сказали, що скоро повернуться, зокрема, після того, як закінчиться наша історія з газом. Вона триває до 1 квітня" , – пояснив Корнієнко.

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Він підкреслив, що регулювання цін на газ не є єдиним зауваженням МВФ. За його словами, також Фонд хвилює судова реформа й антикорупційне законодавство.

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Детальніше про співпрацю України і МВФ читайте в інтерв'ю – "Цей рік точно не буде легше" – інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченко.

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