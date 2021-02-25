Наступний транш коштів держбанків має піти тільки на виплати за "зелену" електроенергію, – Гончаренко

Міністерство енергетики має забезпечити умови для того, щоб останній транш коштів держбанків в обсязі 4 млрд грн ДП "Гарантований покупець" повністю перерахував на виплату боргів підприємствам відновлюваної енергетики.

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Про це в своєму Facebook написав нардеп Олексій Гончаренко, який повідомив, що вчора на засіданні Антикризового штабу під головуванням прем'єр-міністра з боку Міненерго звучали заяви, які знову штовхають сектор відновлюваної енергетики в стан невизначеності, передає "Obozrevatel".

"Перше, на що звертаю увагу – Міненерго намагається змінити існуючу систему державної підтримки, не вирішуючи ключові питання ринку, а лише перекладаючи проблему як стоси паперів з однієї в іншу сторону без змін по суті", – повідомив Гончаренко.

За його словами, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко висвітлив бачення щодо визначення податку на викиди СО2 основним джерелом для здійснення сплат за "зеленим" тарифом, збільшивши його до 10 євро за тонну викидів, та зменшивши натомість розмір тарифу на передачу Укренерго, з коштів якого здійснюються виплати.

"Проте від таких змін жодного ефекту не слід очікувати, адже платниками як тарифу, так і податку є ті самі промислові підприємства. Перш ніж переходити на новий рівень та змінювати підходи до визначення джерел виплати зеленого тарифу маємо виконати існуючі зобов’язання, на яких ми неодноразово акцентували увагу", – наголосив депутат.

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За його словами, мова йде про те, що через абсолютно зухвале рішення НКРЕКП, яке повністю вийшло за межі правового поля, а саме – ухвалення настанови, вказані кошти були перераховані у пропорції 50/50 між виробниками ВДЕ та "Енергоатомом", заборгованість перед виробниками зеленої генерації була погашена лише на 35% від необхідної суми, яка мала б надійти ще наприкінці 2020 року (було сплачено 3,125 млрд грн). Водночас Гончаренко вказує, що "Енергоатом" вже отримані кошти направив не за призначенням, тобто не на погашення боргів.

"Тому найближчим часом має бути ухвалено рішення, яке забезпечить надходження кредитних коштів від одного з банків у повному обсязі на покриття заборгованості саме перед виробниками "зеленої" генерації", – заявив депутат.

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Також він додав, що уряд та парламент мають вже найближчим часом ухвалити зміни до держбюджету та передбачити підтримку інвесторам у секторі, адже в протилежному випадку держава – втратить інвесторів, які ще чекають на якісь дії з боку української влади.

Нагадаємо, Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань із погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, проте цього не сталося.

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Станом на середину лютого виплачено тільки 3 мільярди гривень "старого" боргу. Крім того, інвестори на бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

На думку представника Єврокомісії в Україні Торстена Велерта, Кабмін має виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний 2020 року меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з поновлюваних джерел.

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