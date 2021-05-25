SkyUp відмовилася літати через Білорусь: рейси заробітчан до Фінляндії стануть довшими

Авиалайнер SkyUp / Фото: Flickr

Бюджетна українська авіакомпанія SkyUp Airlines, яка має спецрейси з доставки заробітчан до Фінляндії (Гельсінкі і Турку), що виконувалися через Білорусь, тепер здійснюватиме польоти через повітряний простір країн ЄС (Польща).

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Про це з посиланням на прес-службу компанії повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Авіаперевізник запевняє, що тривалість перельоту збільшиться незначно, орієнтовно – на 30 хвилин.

"Ми і надалі будемо вважати нашим ключовим пріоритетом безпеку перельотів на всьому маршруті руху і прокладати його відповідно до національних і міжнародних рекомендацій компетентних організацій. Авіакомпанія відновить польоти над Білоруссю, коли українські державні регулятори знову визнають це допустимим", – зазначили в SkyUp.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення припинити авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

У відповідь Мінськ направив Києву ноту протесту через рішення України закрити авіасполучення.

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що глави держав і урядів країн-членів Євросоюзу прийняли рішення про заборону польотів до ЄС білоруських авіакомпаній, а також закликають європейських авіаперевізників уникати повітряного простору Білорусі.

Це рішення було прийнято після примусової посадки пасажирського літака в аеропорту Мінська і затримання опозиціонера Романа Протасевича, який перебував на борту.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську