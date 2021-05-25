Русский
$ 27,43
33,49
  1. Новини економіки
  2. Економіка

SkyUp відмовилася літати через Білорусь: рейси заробітчан до Фінляндії стануть довшими

25 травня, 19:04

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Лоукостер виконує рішення українського Кабміну про припинення авіасполучення з Білоруссю

Авиалайнер SkyUp

Авиалайнер SkyUp / Фото: Flickr

Бюджетна українська авіакомпанія SkyUp Airlines, яка має спецрейси з доставки заробітчан до Фінляндії (Гельсінкі і Турку), що виконувалися через Білорусь, тепер здійснюватиме польоти через повітряний простір країн ЄС (Польща).

Реклама

Про це з посиланням на прес-службу компанії повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Авіаперевізник запевняє, що тривалість перельоту збільшиться незначно, орієнтовно – на 30 хвилин.

"Ми і надалі будемо вважати нашим ключовим пріоритетом безпеку перельотів на всьому маршруті руху і прокладати його відповідно до національних і міжнародних рекомендацій компетентних організацій. Авіакомпанія відновить польоти над Білоруссю, коли українські державні регулятори знову визнають це допустимим", – зазначили в SkyUp.

Читайте також: SkyUp відмовився від польотів за 33 маршрутами: яких рейсів більше не буде

В тренді
Долар в Україні повзе вниз, а євро вже повернувся до зростання: курс валют НБУ
НБУ оновив курс долара
Реклама

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення припинити авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

У відповідь Мінськ направив Києву ноту протесту через рішення України закрити авіасполучення.

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що глави держав і урядів країн-членів Євросоюзу прийняли рішення про заборону польотів до ЄС білоруських авіакомпаній, а також закликають європейських авіаперевізників уникати повітряного простору Білорусі.

Це рішення було прийнято після примусової посадки пасажирського літака в аеропорту Мінська і затримання опозиціонера Романа Протасевича, який перебував на борту.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травні
Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травніФінанси
Коли в Україні з'явиться дешева полуниця і черешня: прогнози не тішать
Коли в Україні з'явиться дешева полуниця і черешня: прогнози не тішатьЕкономіка
Українців змусять самим собі збирати на пенсію
Українців змусять самим собі збирати на пенсіюЕкономіка
Що таке АСВП – банки почали знімати гроші з карток за борги за ЖКГ і штрафи без підтвердження
Що таке АСВП – банки почали знімати гроші з карток за борги за ЖКГ і штрафи без підтвердженняЕкономіка
Сезон полуниці в самому розпалі – врожай виявився кращим, ніж думали
Сезон полуниці в самому розпалі – врожай виявився кращим, ніж думалиЕкономіка
Пояснення не допомогли – АЗС так і не повернули преміальний бензин у продаж
Пояснення не допомогли – АЗС так і не повернули преміальний бензин у продажАвто

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти