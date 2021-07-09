Скільки коштує земля в Україні: ТОП-3 областей з найдорожчими і найдешевшими ділянками

У країні найдорожчі ділянки у Київській області – ціни залежать не лише від місцерозташування, а і від врожайності та площі

В Україні можна продати землю, та експерти не радять поспішати / Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні відкрився ринок землі, проте ціни на землю наразі не змінились. Економічно обґрунтована середня вартість землі зараз становить 51,2 тис. грн за гектар, розрахували аналітики УКАБ, але ціни різняться в залежності від регіону.

На формування ціни, також, впливає площа ділянки, її нормативна грошова оцінка, орендна плата, місцерозташування та середня врожайність.

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ТОП-3 регіонів з найдорожчою землею:

Київська область – 75 тис. грн/1 га;

Хмельницька область – 70 тис. грн/1 га;

Тернопільська область – 70 тис. грн/1 га.

ТОП-3 регіонів з найдешевшою землею:

Волинська область – 32 тис. грн/1 га;

Донецька область – 33 тис. грн/1 га;

Херсонська область – 34 тис. грн/1 га.

Реклама Фото: УКАБ

"Наразі для визначення економічно зваженої вартості сільськогосподарських земель потрібно врахувати поточну орендну плату за землю (як дохід від розміщених інвестицій) та ставку по довгостроковим кредитам в іноземній валюті (як критерій оцінки використання грошових коштів). В 2020 році орендна плата за землю становила в середньому 3425 грн за 1 гектар по Україні, а ставка по довгостроковим кредитам в іноземній валюті – 6,7%", – повідомили в УКАБ.

Раніше ми повідомляли, що купівля державних земельних ділянок в Україні стане можливою тільки в електронному форматі за допомогою спеціальної онлайн-системи. Це передбачає закон про земельні торги, який вже частково набув чинності

А міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що ціна на землю піде вгору. Але українцям не слід поспішати з продажем землі, адже буде дорожчати і її оренда.

До речі, за розрахунками уряду, у перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі. В свою чергу, фахівці радять українцям не поспішати з продажем після відкриття ринку землі – гектари будуть дорожчати поступово, а не відразу після запуску ринку.

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа