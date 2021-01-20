Скільки коштує Україні один хворий на COVID-19

Один пацієнт з коронавірусом стає державі у середньому в 45 тисяч гривень. В середньому з квітня по грудень 2020 року на лікування хворих COVID-19 виплатили понад 11 млрд гривень.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні", спираючись на дані Національної служби здоров'я України.

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Такі виплати дозволили пролікувати 253 тисячі українців.

Найбільше коштів витратили на лікування пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії – понад 50 тисячі хворих. Це майже 20% усіх хворих на ковід за вказаний період, тобто кожен п'ятий пацієнт.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я на 20 січня 2021 року вже 900 тисяч українців побороли коронавірус. А За минулу добу одужали від COVID-19 на 10 тисяч більше людей, ніж зареєстровано нових хворих.

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Також днями глава МОЗ зустрічався з депутатами "Слуги народу", яким розповідав про майбутню вакцинації українців. Він розповів про два етапи вакцинації та "таємні" домовленості.

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