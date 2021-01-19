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Скільки втратить Україна від запуску "Північного потоку – 2": розрахунки Мінфіну

19 січня, 15:05

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Марченко впевнений, що транзитні потужності будуть простоювати, в "Операторі ГТС" так не вважають

Якщо Росія добудує і запустить газопровід "Північний потік – 2", фінансові втрати України складуть 1,5 млрд доларів на рік – через те, що транзитна інфраструктура буде простоювати.

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Такі підрахунки озвучив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Der Standard.

"Ми втратимо свої транзитні можливості, наша інфраструктура буде простоювати. Це втрата ресурсів і втрата робочих місць – всього приблизно 1,5 млрд доларів на рік" , – сказав Марченко.

Раніше голова "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон попереджав: у "Газпрому" немає причин продовжувати прокачувати газ через Україну після 2025 року, коли закінчиться дія нинішнього контракту про транзит.

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В такому випадку Україні доведеться переорієнтувати свою ГТС на роботу із західними партнерами і внутрішнім ринком.

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Тобто в "Операторі ГТС" вважають, що простою потужностей можна уникнути. Для цього в газотранспортну систему інвестують 39 млрд гривень за 10 років.

До речі, в "Газпромі" вже допустили зрив запуску "Північного потоку – 2". У російській компанії вважають, що причиною може стати "різка зміна політичної ситуації". Найімовірніше, росіяни мають на увазі вплив санкцій, спрямованих проти проєкту.

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газ газопровід ГТС транзит газу Північний потік 2 Сергей Марченко
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