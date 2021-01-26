Скільки втратить Росія від зриву будівництва Nord Stream 2: названо величезні цифри

"Газпрому" залишилося прокласти близько 150 км трубопроводу "Північний потік – 2" по дну Балтійського моря, щоб природний газ із Росії пішов у Німеччину. Однак якщо трубу не вдасться добудувати остаточно, інвестори проєкту зазнають серйозних втрат.

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Про це, посилаючись на видання "Rzeczpospolita", пише Польське радіо.

Через американські санкції одна за одною від співпраці з "Газпромом" відмовляються західні компанії. З річним запізненням росіяни взялися за завершення свого інвестиційного проєкту. На "полі бою" залишилися тільки російські судна. Обкладена санкціями баржа "Фортуна" почала укладання останніх 150 км трубопроводу в данських водах. Однак чи стане до ладу газогін – досі невідомо.

Директор Російського фонду розвитку енергетики Сергій Пікін вважає, що у разі зупинки проєкту "Газпром" і його європейські партнери будуть змушені погодитися із "втопленням" на Балтиці близько 5 млрд євро, що вже були в нього інвестовані.

"Але значно важливішою є втрата майбутніх прибутків з довготермінових контрактів, що досягали б десятків мільярдів доларів, що їх російський монополіст міг би в майбутньому отримати, використовуючи Nord Stream 2 на повну потужність (55 мільярдів кубічних метрів)", – каже Костянтин Симонов, директор московського Фонду енергетичної безпеки.

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Експерт підкреслює, що прибутки, отримані завдяки цьому проєкту, могли досягати 10 млрд доларів на рік, тобто вдвічі більше за кошти, інвестовані "Газпромом".

На зиск розраховує й Німеччина, чиї два концерни, Wintershell i Uniper, співфінансують цей проект позиками по 950 млн євро кожен. У цьому разі прибутки має дати дешевий російський газ, що перепродаватиметься за ринковими цінами іншим країнам. Сама Німеччина на власні потреби може використати 30-50% потужності газопроводу. Решта йшла б на продаж, перетворюючи ФРН на найбільший газовий хаб у ЄС.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив: якщо Росія добудує і запустить "Північний потік – 2", фінансові втрати України становитимуть 1,5 млрд доларів на рік – через те, що транзитна інфраструктура буде простоювати.

Також повідомляли, що в "Газпромі" вже допустили зрив запуску "Північного потоку – 2". У російській компанії вважають, що причиною може стати "різка зміна політичної ситуації". Найімовірніше, росіяни мають на увазі вплив санкцій, спрямованих проти проєкту.

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