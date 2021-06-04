Скандинавський фонд зупиняє інвестиції в Україну через порушення домовленостей Кабміном

Інвестування припиняється до створення в Україні передбачуваної і стійкої структури і дотримання урядом домовленостей, заявили в інвестиційному фонді

/ Фото: freepik.com

Північна екологічна фінансова корпорація NEFCO (Фінляндія) оголосила про припинення інвестицій у відновлювані джерела енергії в Україні через систематичне порушення урядом своїх зобов'язань і плани ввести додатковий податок на зелену енергію у вигляді акцизу. Про це повідомляє "РБК-Україна".

Реклама

Відповідну заяву скандинавський фонд оприлюднив 3 червня.

"NEFCO вирішила припинити інвестувати в нові проєкти в секторі відновлюваних джерел енергії в Україні доти, доки не буде створена передбачувана і стійка структура, а досягнуті домовленості будуть дотримуватися урядом України", – йдеться в заяві.

Основною причиною такого рішення стали плани Кабінету міністрів ввести додатковий акцизний податок на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії.

До того ж в інвестиційному фонді розчаровані невиконанням урядом України раніше взятих на себе зобов'язань, зокрема з оплати виробленої зеленої енергії.

Реклама

"NEFCO серйозно розчарована тим, що український уряд переглядає "зелені" тарифи заднім числом для вже затверджених проєктів. Це негативно позначається на залученні нових інвестицій і переході України до чистої енергії та енергетичної незалежності. Потрібна передбачувана структура", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у зелену енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в зеленій енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн дол., тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,86 млрд дол. Відтік інвестицій зафіксовано вперше із 2015 року.