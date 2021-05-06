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Скандал у наглядовій раді "Нафтогазу": Вітренко отримав лист обурення

6 травня, 12:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Переобраний член наглядової ради НАК звинуватив своїх колег у порушенні українського законодавства. "Нафтогаз" готує відповідь

/ Фото: Юрій Кузнєцов, Сьогодні

Наглядова рада "Нафтогазу", що подала у відставку, не допускала переобраного члена Роберта Бенша до виконання обов'язків. Бенш був призначений представником держави в 2020 році й перепризначений урядом наприкінці квітня 2021 року. Він заперечує звинувачення в наявності "конфлікту інтересів", про який йдеться в листі трьох незалежних членів наглядової ради прем'єр-міністру України Денисові Шмигалю.

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Про це заявив сам Бенш в офіційному листі голові "Нафтогазу" Юрію Вітренку, повідомила пресслужба компанії.

Бенш висловив здивування позицією голови наглядової ради Клер Споттісвуд. На думку Бенша, саме голова наглядової ради і колишній голова правління порушували закон, не допускаючи його до засідань наглядової ради.

"Ми проведемо ретельний аналіз ситуації і аргументів і після цього зможемо сформувати позицію компанії та відповісти на звернення пана Бенша", – заявив Вітренко у відповідь на лист.

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Бенш також стверджує, що не існує ніяких документів, що підтверджують звинувачення проти нього, як не існує і жодних юридичних перешкод, які можуть зупинити виконання ним повноважень члена наглядової ради компанії.

Як повідомлялося, 28 квітня Кабінет Міністрів припинив повноваження членів наглядової ради національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", а також голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

30 квітня члени наглядової ради НАК зібралися на позачергове засідання і подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень. Припинення повноважень набуде чинності 14 травня. Але Кабмін закликав членів наглядової ради "Нафтогазу" дочекатися, поки їх замінять.

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