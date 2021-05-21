Систему пенсій знову захотіли перекроїти: що нового запропонували в Раді

У парламенті зареєстрували черговий законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему. Він став свого роду компромісом

Накопичувальні пенсії зібралися ввести з 2023 року / Фото: Григорій Салай

Українцям знову обіцяють незабаром ввести систему обов'язкових накопичувальних пенсій. У Раду поданий новий законопроєкт (№2683-3). Він мало чим відрізняється від попередніх ініціатив, але пропонує компромісний варіант: на ринку будуть працювати і державний накопичувальний пенсійний фонд, і приватні – але не всі, а тільки "авторизовані", йдеться у статті "Сьогодні".

Реклама

В цілому документ передбачає, що з 2023 року запрацює спільне обов'язкове відрахування внесків з працівника і роботодавця (приватні підприємці-фізособи можуть це робити самостійно), але воно менше, ніж пропонувалося раніше: по 2% від зарплати на місяць, в сумі 4%.

Читайте також: Рахунок із пенсією можуть заарештувати за борги – пояснення НБУ

Раніше було від 1% з працівника і роботодавця з поступовим підвищенням протягом декількох років до 7% в сумі. Щоб не збільшувати витрати бізнесу і не зменшувати зарплату працівника, запропоновано на 2% зменшити єдиний соцвнесок (з 22% до 20%) і податок на доходи фізосіб (з 18% до 16%).

Також прибрали віковий ценз про те, що в обов'язковому пенсійному страхуванні можуть брати участь тільки люди молодше 35 років.

"Така норма – дискримінаційна, наприклад, одному 34 роки і 11 місяців – він бере участь, інакше 35 років і 1 місяць – він не бере, тому її прибрали. Права повинні бути рівними, навіть, умовно кажучи, 59 -річний зможе накопичити собі хоча б додаткові 10 гривень до пенсії ", – пояснив ексзаступник голови Пенсфонду Віктор Колбун.

Реклама

Втім, молодим українцям експерти радять не сподіватися на державу, а вже зараз збирати собі на старість.

Нагадаємо, в липні пенсії в Україні перерахують за двома програмами. А восени в країні введуть доплати для пенсіонерів старше 75 років.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа