Синій і в масці. На аукціоні купили цифровий аватар за 11,7 млн доларів

Covid Alien та аукціон Sotheby’s / колаж "Сьогодні"

Створене студією Larva Labs зображення чоловіка в масці під назвою Covid Alien було продане на аукціоні як NFT-токен за 11,75 млн доларів.

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Про це повідомили в аукціонному домі Sotheby's, який організував торги.

Аукціон відбувся 10 червня. На ньому було продано цифрове зображення під назвою Covid Alien ( "COVID-прибулець").

Лот був проданий у рамках онлайн-аукціону Natively Digital: Curated NFT Sale. Крім Covid Alien на ньому виставили на продаж ще 25 NFT-токенів, зокрема найстаріший NFT-токен з існуючих – геометричну анімацію Quantum, створену художником Кевіном Маккоєм.

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Загалом із 2017 року в рамках серії CryptoPunks у Larva Labs створили 10 тисяч аватарів розміром 24 на 24 пікселів (близько 0,63 на 0,63 см). У травні на аукціоні було продано дев'ять з них загальною вартістю 16,9 млн доларів. Вартість Covid Alien стала рекордною для цієї серії.

Крім того, Sotheby's оголосили, що почнуть приймати криптовалюту біткоїни (Bitcoin) та ефір (Ethereum) як оплату за фізичні лоти.

Що таке NFT-токен?

NFT – це невзаємозамінний токен. Це запис інформації, яка вноситься в ланцюжок блокчейну – її бачать всі учасники блокчейну. Цей запис не можна підмінити або видалити, а інформація про його зміст перебуває у загальному доступі, завдяки чому NFT є ідеальною технологією для фіксування права володіння будь-яким об'єктом.

Нагадаємо, що в квітні міністр юстиції України Денис Малюська повідомив про те, що теж створив NFT-токен у вигляді колажу зі власних фотографій на тлі трави.

Рекорд у історії NFT-аукціонів належить художнику Майку Вінкельману, який продав на торгах Christie's цифрову картину "Перші п'ять тисяч і днів" за 69 млн доларів.

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Про що ще говорили в Україні та світі 10 червня, дивіться у відеосюжеті: