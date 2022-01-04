Штрафи та депортація з Польщі: за що тепер каратимуть українських заробітчан

2022 року у Польщі посилюють перевірку працівників, які приїжджають на заробітки з інших країн

Розповідаємо, чим загрожує неофіційне працевлаштування у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

2022 року Польща посилює боротьбу із нелегальним працевлаштуванням, тому заробітчанам, які не працюють у країні легально, загрожують штрафи, депортація та заборона на в'їзд до Польщі терміном до 5 років.

Про це розповіла "Сьогодні" віце-президент компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Кароліна Шлешинська.

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З метою викорінення нелегального працевлаштування у Польщі будь-якої миті на підприємство тепер може прийти інспекція, яка перевірить, чи всі іноземці працевлаштовані легально та отримують зарплату офіційно.

Хоча більшість українців у Польщі зараз працюють легально, залишаються ті, хто погоджується на нелегальне працевлаштування або свідомо обирають нелегальну роботу через вищу зарплату.

Що відбувається на ринку праці у Польщі

Лише у третьому кварталі 2021 року у Польщі було створено близько 132 тис. нових робочих місць, а за рік кількість вакансій збільшилась на 68,5%. За даними Головного статистичного управління у Польщі, у промисловості не вистачає понад 34 тис. працівників та 22,5 тис. працівників у будівництві.

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У 2022 році польським компаніям також доведеться зіткнутися з нестачею кадрів. Дефіцит знову сподіваються заповнити за рахунок працівників з України.

Як ми писали раніше, українці все частіше надсилають заявки на вакансії у Польщі, де не потрібний досвід роботи. Також ми дізналися, що один із найбільших страхів українських заробітчан – бути обдуреними і залишитися без зароблених коштів.