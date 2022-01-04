Штрафи до 1700 грн: хто та скільки платитиме за неприбраний сніг

За неприбрану прилеглу територію інспектори спершу дають час на прибирання, а вже тоді накладають штраф

Штрафи за неприбраний сніг можуть сягати 1700 грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ФОПи та балансоутримувачі багатоквартирних будинків є відповідальними за свою прилеглу територію, а відповідно і за її очищення взимку. Особливо це актуально під час снігопадів, коли в средньому прибирання потрібно здіснювати раз в три години.

"Сьогодні" дізнався, що загрожує вищезгаданим особам за недотримання правил.

Реклама

Так, згідно з частиною другою статті 18 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" підприємства, установи, організації у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані:

утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою території населеного пункту прилеглу до цих об’єктів територію;

відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

Водночас громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян.

Також українці мають право звертатися до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

Реклама

Балансоутримувачами багатоквартирного житлового будинку, наприклад можуть бути житлово-експлуатаційна контора (ЖЕК), житлово-будівельний кооператив (ЖБК) або об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

Нагадаємо, що у зимовий період сколювання льоду та перекидання снігу здійснюється за необхідності, а посипання території піском, піскосоляною сумішшю тощо (за наявності ожеледиці) 4-8 раз на місяць.

Штрафи

За даними Міністерства юстиції та відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення України, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів тягнуть за собою накладення штрафу:

Реклама

від 340 до 1 360 грн. на громадян і на посадових осіб;

від 850 до 1700 грн. на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності.

Штрафи для підприємців з 10 грудня

З 10 грудня на законодавчому рівні заборонили безоплатне розповсюдження пластикових пакетів.

Заборона стосується магазинів, супермаркетів, закладів харчування та сфери надання послуг. На біорозкладні, а також надтонкі пластикові пакети, що є первинним пакованням для свіжої риби, м’яса і продуктів з них, сипучих продуктів та льоду, вимоги поки що не поширюються. Цей виняток чинний до 2023 року.

До порушників згаданого вище закону застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції, а саме штрафи від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення сума становитиме від 3400 до 8500 гривень. Штраф сплачує суб’єкт господарювання протягом 15 днів з дня отримання копії постанови.

Раніше ми писали, за що українців штрафуватимуть на понад 300 тисяч гривень.

Ми також зʼясовували, що таке прибудинкова територія, що до неї входить, та які права мають співвласники будинку.