Шмигаль самоусунувся від зобов’язань перед інвесторами в зелену енергетику, – Конеченков

З кожним місяцем уряд все більше порушує графік виплати боргів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль самоусунувся від зобов'язань перед інвесторами в зелену енергетику, які викладені в меморандумі, оскільки щомісяця уряд йде на ще більші порушення графіка виплат боргів. Про це повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, нагадавши, що уряд перерозподіляє цільові кошти зеленої енергетики на корупційні напрямки в "Енергоатомі", пише "Politeka".

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"Через порушення домовленостей, якщо вони знову перерахують кошти на "Енергоатом", то знову меморандум буде порушений. Як вони будуть вирішувати ці питання, ніхто не знає. Випуск облігацій внутрішньої державної позики сьогодні теж затримується", – сказав Конеченков.

Він зазначив, що три асоціації зеленої енергетики – УВЕА, Українсько-Європейське енергетичне агентство і Українська асоціація з відновлюваних джерел енергії – звернулися до президента Володимира Зеленського і всіх урядовців, які мають до цього відношення, починаючи від прем’єр-міністра, міністра енергетики і закінчуючи НЕК Укренерго, "Гарантованим покупцем" та ін., стосовно виконання своїх зобов’язань, які були передбачені при підписанні меморандуму.

Конеченков додав, що зараз держава виплатила лише 15% боргів інвесторам в зелену енергетику, хоча мала б виплатити вже 55%, а це мало б бути 12 мільярдів гривент.

"Зараз ми бачимо невиконання тих зобов’язань, які взяв на себе уряд перед інвесторами в зелену енергетику", - підкреслив Конеченков.

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Нагадаємо, 10 березня представники іноземних інвесторів написали листа до Зеленського з вимогою втрутитися в критичне ігнорування владою умов меморандуму щодо відновлюваної енергетики, оскільки Кабінет міністрів порушує графік виплати боргів за вироблену у 2020 році зелену електроенергію.

На думку президента Американської торговельної палати в Україні Андрія Гундера, Зеленський підставив інвесторів у відновлювану енергетику своїми закликами в Давосі у 2020 році, коли сказав, що держава забезпечить стабільний інвестклімат всім іноземним інвесторам, які вкладатимуть кошти в Україну.

Як повідомлялося, Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не сталося.

Станом на 15 березня виплачено лише 3 мільярди гривень "старого" боргу. Крім того, інвестори не бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

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Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт вказує, що Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний у 2020 році меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.

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