Шмигаль розчаровує інвесторів через боргову кризу в "зеленій" енергетиці, – Євтушенко

Він відмовився від повного погашення боргів перед виробниками енергії з ВДЕ і готовий заплатити лише 50%, говорить Євтушенко

Іноземні інвестори розчаровані бездіяльністю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо того, що не виконуються зобов'язання держави по погашенню заборгованості перед виробниками "зеленої" енергії і є загроза розтрати вже виділених коштів замість виплати їх інвесторам у "зелену" генерацію.

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Про це заявив співзасновник і керуючий партнер компанії UDP Renewables Сергій Євтушенко, пише "Politeka".

За його словами, інвестори, які розвивають "зелену" енергетику в Україні, дуже розчаровані позицією глави уряду, який не виконує взяті зобов'язання з погашення боргів перед "зеленою" генерацією.

Він нагадав, що меморандум про взаєморозуміння між урядом та інвесторами в галузь ВДЕ від влади підписав саме прем'єр Денис Шмигаль, однак зараз він відмовився від повного погашення боргів перед виробниками "зеленої" енергії і готовий заплатити лише 50% від передбаченої суми.

"Ця позиція прем'єр-міністра викликала велике розчарування, велике занепокоєння і, безперечно, багато іронічних посмішок. Знову, як завжди, Україна безнадійна в плані здатності її політичного істеблішменту витримувати домовленості, дотримуватися законодавства і бути прогнозованим і надійним партнером", – сказав Євтушенко.

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Він також звернув увагу, що на Нацкомісію, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), здійснюється тиск із боку рейдерів, щоб незаконно перерозподілити кошти, які, насамперед, призначені для виплати боргів перед "зеленими" інвесторами.

"Документ називався настанова. Юридична природа цього документа незрозуміла, такого терміна в українському праві не існує. Це є, на наш погляд, свідченням великого політичного тиску, що чиниться на НКРЕКП. Тиск чинить одна олігархічна група, яка фактично рейдерить на сьогоднішній день українську енергетику, і її представництво в парламенті, в комітеті з енергетики в особі його голови. Також тиск чиниться зі ще більш високих кабінетів держави", – вважає Євтушенко.

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За його словами, НКРЕКП не має права, згідно з Господарським кодексом, втручатися у діяльність господарюючих суб'єктів і видання настанови ДП "Гарантований покупець" про направлення кредитних коштів на погашення заборгованості перед генеруючими компаніями є незаконним.

"Всі знають, що це незаконно, всі знають, що права вони робити такого не мають, але оскільки політичний тиск дуже серйозний, вони стараються бути креативними і придумують такі сміхотворні і абсолютно з правової точки зору нікчемні терміни і юридичні документи, які не мають ніякого сенсу і значення... Я б на місці "Гарпоку" викинув би її в смітник", – підсумував Євтушенко.

Раніше ЄБРР, один із найбільших інвесторів у галузь ВДЕ в Україні, висловив занепокоєння голові НКРЕКП Валерію Тарасюку щодо невиконання українською владою зобов'язань щодо виплати боргів перед "зеленою" генерацією і закликав НКРЕКП використовувати залучені у держбанків кредити тільки на оплату "зеленої" енергії, інакше країна втратить інвестиції банку та інших інвесторів.

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Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої" енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. У той же час НКРЕКП вирішила затвердити настанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість. 16 грудня НКРЕКП відправила "Гарантованому покупцеві" настанову з рекомендацією перерахувати мінімум 50% від 10,3 млрд грн компанії "Енергоатом".

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання згідно із меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними у червні 2020 року.

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