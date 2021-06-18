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Шмигаль проти НАЗК. Суд поставив на паузу звільнення Вітренко з "Нафтогазу"

18 червня 2021 14:46

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Київський окружний суд розглядатиме скаргу прем'єр-міністра за спрощеною процедурою

Київський суд тимчасово призупинив дію припису НАЗК про зняття з посади глави "Нафтогазу" Юрія Вітренка, який оскаржив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Призупинення діє до моменту вступу в силу рішення суду по цій справі.

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Про це свідчать повідомлення Окружного адміністративного суду Києва, а також дані Міністерства юстиції України.

"Вживання заходів забезпечення позову не є рішенням публічно-правового спору по суті" , – відзначили в суді.

Розгляд справи відбудеться за правилами спрощеного позовного провадження. Судове засідання призначено на 29 червня.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль через суд вимагав скасувати припис про зняття з посади глави "Нафтогазу" Юрія Вітренка, який винесло очільнику уряду Нацагентство з питань запобігання корупції (НАПКА).

Історія питання

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Глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков видав припис, що розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка главою правління "Нафтогазу України", як і контракт з ним, повинні бути скасовані як незаконні. В "Нафтогазі" при цьому вважають незаконним саме уявлення Новикова і теж обіцяли звернутися до суду.

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У НАЗК вважають, що при призначення Вітренко була нібито порушена ст. 26 Закону України "Про запобігання корупції". Вона передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які воно могло впливати, коли працювало на державу. Аргумент НАЗК: під час виконання повноважень в.о. міністра енергетики Вітренко системно брав участь у підготовці рішень по діяльності "Нафтогазу".

Вітренко заявив, що висновки Нацагентства – приклад упередженого ставлення. Він нагадав, що Міненерго не є органом управління "Нафтогазом". Крім того, в.о. міністра не є членом Кабінету міністрів, не бере участі в засіданнях уряду і не голосує під час прийняття рішень.

Нагадаємо, "Нафтогаз" перейшов в пряме підпорядкування Кабміну (а не Міненерго) вже майже шість років тому.

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