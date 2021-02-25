Шкільним лікарям хочуть на 50% підвищити оклади

Медпрацівникам в навчальних закладах, які під час карантину отримують надбавки, хочуть підвищити посадові оклади на 50%.

Реклама

З такою пропозицією виступило Міністерство освіти і науки. Відповідний проєкт постанови Кабміну завершує стадію обговорення з громадськістю.

Гроші на таке підвищення доведеться шукати в державному і місцевих бюджетах. Знадобиться більше 650 млн гривень (5,7 млн з держбюджету, 648,9 млн гривень – з місцевих).

Читайте також: Вакцинація від COVID-19 в Україні: як себе почувають медики після щеплення

Зараз посадовий оклад лікаря в навчальному закладі, в залежності від тарифного розряду, становить від 4859 до 6061 гривень.

В тренді Українців годують штучним м'ясом: від справжнього його відрізняє тільки ціна

Реклама

"Такий низький рівень оплати праці медпрацівників в навчальних закладах призводить до масового звільнення і, як наслідок, навчальні заклади втрачають можливість забезпечувати дотримання державних гарантій учнів з медичного обслуговування, особливо в такий складний період, як поширення коронавирусної інфекції", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов упевнений, що в Україні необхідно встановити мінімальну зарплату для медиків, що буде прив'язана до прожиткового мінімуму. Міністр сподівається, що нардепи підтримають такий законопроєкт.

А в бюджеті на 2021 рік передбачено підвищення зарплат медикам на 30%. Загальні держвидатки на медицину в 2021 році складуть 4,3% ВВП з поступовим підвищенням до 5% до 2023 року.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама