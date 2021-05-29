Шоста частина холодильника – на смітник. Скільки їжі викидають українці

Якщо на тиждень викидаєте їжі на 30 гривень, то за рік позбавляєте себе нової пари шкіряного взуття

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Кожен шостий помідор, яблуко і куряче філе в Україні викидають на смітник. Новини "Сьогодні" порахували, на що б можна було назбирати, якщо б куплене не пішло на смітник.

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Така неекономна не тільки Україна, а й весь світ. На рік викидаємо майже мільярд тон їжі. Щотижня їжі гривень на 100 викидає Віктор. Хоча й ретельно продумує, що класти у візок.

"Хумус можемо не доїсти, сосиски якісь не доїдаємо. Просто забувається, що вони є, і вони пропадають. З однієї покупки один-два товари викидаємо", – зізнається киянин.

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Шосту частину від усієї їжі на планеті викидають, рахують в ООН. На рік – 931 мільйон тон. Якщо все це покласти у вантажівки, а їх вишикувати одна за одною, то поверхню Землі ця черга обвиватиме сім разів.

Відео: Сьогодні

Аби не викидали, у чеському ресторані той, хто залишив щось на тарілці, додатково оплачує ще половину обіду. А от у Китаї нещодавно ухвалили закон – штрафуватимуть ресторани, якщо своїм клієнтам продають багато їжі, а ті не доїдають.

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Їжа лишається і в українських ресторанах. З появою сервісу "загорнути з собою" працювати на смітник кухарі почали утричі менше, каже столичний ресторатор Максим Храмов.

"На місяць це десь кілограм 15-20 максимум один ресторан. Це залишки їжі, які не доїли гості. Це списання, які робить кухня, коли зробили багато заготовок, і воно не встигло продатися", – каже ресторатор.

Чому так? Психотерапевтка Олена Рихальська каже, що їжа – це базова потреба. І коли її вдосталь – віримо, що і в інших сферах все добре.

"З одного боку, люди купівлею продуктів заповнюють свою тривожність про завтрашній день, з іншого боку – це ще синдром війни. Це ще пам'ять, як наші бабусі, наші мами запасалися продуктами, тому що їх може не бути. З третьої сторони – це не дуже сите дитинство, коли людина кожну крихту – в долоньку", – аналізує психотерапевтка.

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І з цим боротися важко. Та якщо вже накупили і наготували багато – краще морозити. Готові страви, наприклад, котлети. Але тільки на тиждень, бо потім навіть у камері зіпсується. Краще – кажуть дієтологи – готувати мало і частіше. Їжа не набридає, і користь зберігається.

"Якщо це перше – суп, борщ – можна вживати протягом двох, ну, максимум трьох днів. Якщо це стосується каш, то каші на три дня можна готувати спокійно. М'ясні страви теж не більше трьох днів", – зазначає фахівець.

Якщо гривень на 30 викидати їжі щотижня, то за рік це вже півтори тисячі. Або пара шкіряного взуття.