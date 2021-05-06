Схема на 100 тисяч. У Хмельницьку глава Пенсійного фонду наживалася на підлеглих

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Керівництво Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області судитимуть за вимагання коштів у підлеглих.

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Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура у Facebook.

Як виявило слідство, начальниця очолювала управління майже 20 років і змушувала підлеглих віддавати частину їхньої зарплати – надбавку за інтенсивність праці. Для цього вона залучила ще чотирьох підлеглих, які вели облік нарахування надбавок та їхніх виплат.

Через службову залежність працівники були змушені виконувати вимогу керівниці, тому упродовж січня-липня 2020 року передали здирникам понад 100 тис. грн.

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Дії начальника та заступника начальника главку, а також трьох керівників його структурних підрозділів кваліфіковано за ч. 3 ст. 255 (створення злочинної організації, участь та керівництво нею, вчинені службовою особою з використанням службового становища) та ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням, вчинене злочинною організацією) Кримінального кодексу України. Тож їм може "світити" позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2021-го працівники столичної міліції затримали директора будинку для людей похилого віку, який вимагав від пенсіонера п'ять тисяч доларів за проживання в закладі.

А в Сумській області правоохоронці затримали заступника директора інституту НААН. Чиновник вимагав від підприємця 10 тисяч гривень щомісяця. Ця сума була "орендною платою" за приміщення, що перебуває в управлінні інституту Національної академії аграрних наук України.