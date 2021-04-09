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Шахтарі отримують зарплату рідше, ніж члени НКРЕКП виписують собі премії по 250-300 тис. грн, – нардеп

9 квітня, 13:05

Ірина Ненько Ірина Ненько

Члени НКРЕКП, які відповідальні за борги по зарплаті перед шахтарями, виписують собі премії

Члени НКРЕКП, які відповідальні за борги по зарплаті перед шахтарями, виписують собі премії частіше, ніж шахтарі держшахт отримують зарплату. Про це заявив народний депутат ("Європейська солідарність") Михайло Бондар, повідомляє "Znaj.ua".

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"Абсурд, але премії керівники НКРЕКП виписують собі частіше, ніж шахтарі "Волиньвугілля" отримують зарплату. 300 тисяч вони отримали вчора, ще 250 тисяч було в лютому і це все поверх зарплати члена НКРЕКП в 200 тисяч гривень на місяць", – зазначив Бондар на своїй сторінці в Facebook.

Він наголосив, що шахтарі "Волиньвугілля" і "Львіввугілля" змушені ледь не щомісяця пікетувати Офіс президента, щоб їм заплатили зарплату за січень, при тому що ця зарплата складає лише 15-16 тис. грн.

"І в цей же самий час призначені цим же президентом чиновники НКРЕКП за 1 день виписали собі премію по 300 тисяч на кожного. І це уже не перший раз – такі премії виписуються кожні 3 місяці за "видатні заслуги", – обурився надреп.

Він заявив, що подібні премії в умовах постійних затримок зарплат шахтарям – верх цинізму і зухвалості.

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"Зеленський і Шмигаль розповідають казки, що на зарплату шахтарям в бюджеті немає коштів, і тут же призначені ними злодії виписують собі премії по 300 тисяч за раз. Ганьба", - підсумував Бондар.

Нагадаємо, у 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому у 2 рази – до 200 000 грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні.

7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному, мотивуючи це необхідністю "стимулювати високоінтелектуальну працю".

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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шахтарі зарплати премія НКРЕКП Михайло Бондар
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