Сезонна робота на літо: куди піти і скільки платять

Солодка вата / Фото: Pixabay

Більше мільйона українців за увесь карантинний рік отримали статус безробітних. Із них станом на початок травня 401 тисяча людей нікуди і не влаштувалася. Можливо, ця цифра скоротиться ще із початком сезонних робіт. І за дослідженнями сайтів з пошуку роботи – майже 40 відсотків українців хотіли б переїхати до іншого міста саме в Україні на тимчасову працю. Тож куди можна влаштуватися влітку і скільки заробити?

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У цьому в новинах "Сьогодні" розбиралася Ельвіна Сеітбуллаєва.

Жителька Таращі Київської області Ірина Левченко у сезон працює вже п'ятий рік поспіль. Центр зайнятості направив її на ферму, де вирощують полуницю, малину, капусту, помідори та огірки. Жінка дістається до роботи за пів сотні кілометрів. Каже, що працювати за кордоном, може, й вигідно, але не хоче залишати родину.

Зараз вона заробляє 1000 гривень за тиждень, але коли почнеться сезон збирання полуниці – буде більше. У пік сезону заробіток залежить від кількості зібраного врожаю. 5 гривень – за кілограм полуниці. За день можна заробити до 500 грн. На роботи запрошують незалежно від статі і віку. Працюють на фермі у сезон й пенсіонери.

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Жителька села Томилівка Київської області Людмила Гавгаленко, яка за станом здоров’я вийшла на пенсію 6 років тому, каже, що звикла до рідної землі: тут і продукти смачніші, і свій огород, і роботи вистачає.

Усі, хто збирає врожай у полі – офіційно працевлаштовані.

Керівник ФГ "Томилівське" Сергій Вахній розповідає:

"У нас працюють в межах 20 осіб – з понеділка по п`ятницю. На сезон збирання полуниці працюватимуть 40-50 осіб. У нас триразове харчування, у нас гігієна на кожній плантації – це душеві, умивальники і транспорт у господарство".

Однак тим, кому важко працювати на землі, можуть обрати інші вакансії: фасувальниками, адміністраторами, будівельниками.

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Перед початком літнього сезону також великий попит на офіціантів, барменів, кухарів. Зарплата залежить від стажу та професіоналізму.

Експерт ринку праці Олена Кірільєвніна каже:

"За різними позиціями вона може бути різна. І 15 тисяч, і 20, і зустрічаються вимоги роботодавців, фахівців кулінарного мистецтва, за які вони пропонують і 30, 40 і навіть 50 тисяч".

Улітку також можна влаштуватися продавцем кукурудзи, морозива, солодкої вати. Заробіток залежить від обсягів продажів.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" розповідав про професії майбутнього для України – на кого вчитися, щоб через 5 років була робота.