"Північний потік – 2" підриває єдність Європи та США – МЗС України

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін поспілкувався з радником держсекретаря Дереком Шолле

У МЗС нагадали про небезпеку "Північного потоку - 2" / Фото: Wikipedia, REUTERS/Hannibal Hanschke

Запуск газопроводу "Північний потік – 2", проти якого США відмовилися ввести нові санкції, підірве єдність західної демократії. Тому зупинка російського проєкту залишається в інтересах як України та Європи, так і самих Штатів.

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Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін у розмові з радником держсекретаря США Дереком Шолле.

"Проєкт є не просто поганою угодою для Європи. Це – інструмент гібридної війни Росії, яким Кремль прагне підірвати енергетичну безпеку Європи та трансатлантичну єдність демократичних країн Заходу. В наших спільних інтересах – запобігти цим планам", – сказав Єнін.

Нагадаємо, в Білому домі раніше заявили, що не можна зупинити "Північний потік – 2", адже він майже готовий.

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В Україні очікувано не підтримали таке рішення адміністрації президента США. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що реалізація російського проєкту "Північний потік – 2" означатиме поразку американської дипломатії.

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А в ЄС спростували заяви президента РФ Володимира Путіна, що Росія нібито добудувала першу нитку "Північного потоку – 2" всупереч санкціям і обмеженням: