Русский
$ 27,19
33,08
  1. Новини економіки
  2. Економіка

"Північний потік – 2" підриває єдність Європи та США – МЗС України

8 червня, 13:47

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін поспілкувався з радником держсекретаря Дереком Шолле

У МЗС нагадали про небезпеку "Північного потоку - 2"

У МЗС нагадали про небезпеку "Північного потоку - 2" / Фото: Wikipedia, REUTERS/Hannibal Hanschke

Запуск газопроводу "Північний потік – 2", проти якого США відмовилися ввести нові санкції, підірве єдність західної демократії. Тому зупинка російського проєкту залишається в інтересах як України та Європи, так і самих Штатів.

Реклама

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін у розмові з радником держсекретаря США Дереком Шолле.

"Проєкт є не просто поганою угодою для Європи. Це – інструмент гібридної війни Росії, яким Кремль прагне підірвати енергетичну безпеку Європи та трансатлантичну єдність демократичних країн Заходу. В наших спільних інтересах – запобігти цим планам", – сказав Єнін.

Нагадаємо, в Білому домі раніше заявили, що не можна зупинити "Північний потік – 2", адже він майже готовий.

В тренді
Долар побив антирекорд за 11 місяців: курс НБУ

В Україні очікувано не підтримали таке рішення адміністрації президента США. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що реалізація російського проєкту "Північний потік – 2" означатиме поразку американської дипломатії.

Реклама

А в ЄС спростували заяви президента РФ Володимира Путіна, що Росія нібито добудувала першу нитку "Північного потоку – 2" всупереч санкціям і обмеженням:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік: коли і на скільки
Українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік: коли і на скількиЕкономіка
Долар
Долар "зробив гірку" – чи чекати на піке у червніФінанси
Подвійні надбавки до пенсій, електронні трудові книжки і повернення податків для ФОП – що змінилось з 1 червня
Подвійні надбавки до пенсій, електронні трудові книжки і повернення податків для ФОП – що змінилось з 1 червняЕкономіка
В Україні піднімуть прожитковий мінімум: як це вплине на пенсії та соцдопомогу
В Україні піднімуть прожитковий мінімум: як це вплине на пенсії та соцдопомогуЕкономіка
Долар
Долар "зірвався в піке" – чи чекати курсу 27 гривень і нижчеФінанси
Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квитки
Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квиткиЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти