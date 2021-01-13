"Північному потоку – 2" загрожують нові санкції: ЗМІ дізналися про прощальний план Трампа

США готують новий пакет санкцій проти проєкту російського газопроводу "Північний потік – 2". Ввести нові обмеження планує поки що чинна адміністрація президента Дональда Трампа.
Про такі плани деякі європейські компанії попередив Державний департамент США, повідомляють джерела Reuters.
"Ми намагаємося поінформувати компанії про ризики і переконати їх піти [з проєкту], поки не стало надто пізно", – сказало анонімне джерело в Держдепі.
За його даними, 14-15 січня Держдеп надасть звіт про компанії, які, на його думку, допомагають "Північному потоку – 2". У документі можуть фігурувати фірми, які здійснюють страхування, прокладання підводної ділянки "труби" і перевірку проєкту. Зокрема, під санкціями може опинитися швейцарська страхова група Zurich Insurance Group, припускають аналітики агентства.
Читайте також: Влада Німеччини відхрестилася від прийняття рішень про будівництво Nord Stream 2
Рішення про нові санкції проти "Північного потоку – 2" може стати одним з останніх в президентській каденції Дональда Трампа. Передбачається, що він залишить Білий дім до 20 січня.
Раніше стало відомо, що з проєкту "Північний потік – 2" виходить один з ключових гравців. Норвезька компанія DNV GL відмовилася сертифікувати газопровід через загрозу санкцій США.
Нагадаємо, американські санкції, які набули чинності 1 січня після прийняття в Конгресі США оборонного бюджету, фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації російських газопроводів "Північний потік – 2" і "Турецький потік". Учасникам було дано 30 днів на те, щоб покинути проєкти.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк