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"Північному потоку – 2" загрожують нові санкції: ЗМІ дізналися про прощальний план Трампа

13 січня, 09:23

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Держдеп ось-ось надасть звіт із "чорним списком" європейських компаній, повідомляють джерела

США готують новий пакет санкцій проти проєкту російського газопроводу "Північний потік – 2". Ввести нові обмеження планує поки що чинна адміністрація президента Дональда Трампа.

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Про такі плани деякі європейські компанії попередив Державний департамент США, повідомляють джерела Reuters.

"Ми намагаємося поінформувати компанії про ризики і переконати їх піти [з проєкту], поки не стало надто пізно", – сказало анонімне джерело в Держдепі.

За його даними, 14-15 січня Держдеп надасть звіт про компанії, які, на його думку, допомагають "Північному потоку – 2". У документі можуть фігурувати фірми, які здійснюють страхування, прокладання підводної ділянки "труби" і перевірку проєкту. Зокрема, під санкціями може опинитися швейцарська страхова група Zurich Insurance Group, припускають аналітики агентства.

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Рішення про нові санкції проти "Північного потоку – 2" може стати одним з останніх в президентській каденції Дональда Трампа. Передбачається, що він залишить Білий дім до 20 січня.

Раніше стало відомо, що з проєкту "Північний потік – 2" виходить один з ключових гравців. Норвезька компанія DNV GL відмовилася сертифікувати газопровід через загрозу санкцій США.

Нагадаємо, американські санкції, які набули чинності 1 січня після прийняття в Конгресі США оборонного бюджету, фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації російських газопроводів "Північний потік – 2" і "Турецький потік". Учасникам було дано 30 днів на те, щоб покинути проєкти.

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США газопровід санкції Nord Stream 2 Північний потік 2
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