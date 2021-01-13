"Північному потоку – 2" загрожують нові санкції: ЗМІ дізналися про прощальний план Трампа

США готують новий пакет санкцій проти проєкту російського газопроводу "Північний потік – 2". Ввести нові обмеження планує поки що чинна адміністрація президента Дональда Трампа.

Реклама

Про такі плани деякі європейські компанії попередив Державний департамент США, повідомляють джерела Reuters.

"Ми намагаємося поінформувати компанії про ризики і переконати їх піти [з проєкту], поки не стало надто пізно", – сказало анонімне джерело в Держдепі.

За його даними, 14-15 січня Держдеп надасть звіт про компанії, які, на його думку, допомагають "Північному потоку – 2". У документі можуть фігурувати фірми, які здійснюють страхування, прокладання підводної ділянки "труби" і перевірку проєкту. Зокрема, під санкціями може опинитися швейцарська страхова група Zurich Insurance Group, припускають аналітики агентства.

Читайте також: Влада Німеччини відхрестилася від прийняття рішень про будівництво Nord Stream 2

Реклама

Рішення про нові санкції проти "Північного потоку – 2" може стати одним з останніх в президентській каденції Дональда Трампа. Передбачається, що він залишить Білий дім до 20 січня.

Раніше стало відомо, що з проєкту "Північний потік – 2" виходить один з ключових гравців. Норвезька компанія DNV GL відмовилася сертифікувати газопровід через загрозу санкцій США.

Нагадаємо, американські санкції, які набули чинності 1 січня після прийняття в Конгресі США оборонного бюджету, фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації російських газопроводів "Північний потік – 2" і "Турецький потік". Учасникам було дано 30 днів на те, щоб покинути проєкти.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама