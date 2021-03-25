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Сенат США вніс правку щодо Nord Stream 2 у законопроєкт про підтримку України

25 березня, 10:55

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Акт про партнерство з Україною у галузі безпеки – 2021 буде доповнено

Сенат Конгресу США відклав перегляд законопроєкту S.814 в Комітеті з питань закордонних справ через внесення в останній момент правки до нього, пов’язаної з російським газопроводом "Північний потік – 2".

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Про це повідомляє інформаційна агенція Укрінформ.

"Перш ніж я коротко назву пункти нашого порядку денного, зазначу, що два пункти не розглядатимуться сьогодні", – повідомив на початку засідання голова Комітету, сенатор від штату Нью-Джерсі Роберт Менендес.

Він зауважив, що один із них – це голосування по законопроєкту "Акт про партнерство з Україною у галузі безпеки – 2021". Зі слів іншого законодавця, старшого члена Комітету, республіканця зі штату Айдахо Джима Ріша, це сталося через те, що впливовий сенатор Тед Круз напередодні вніс правку щодо Nord Stream 2, тож її ще не встигли опрацювати перед голосуванням.

"Це питання Nord Stream 2, яке ми порушували знову і знову, і я думаю, ми всі віддані тому, щоби розв’язати цю проблему", – наголосив законодавець і нагадав, що в адміністрацію президента було відправлено вже не один лист щодо цього газопроводу.

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"Листи, очевидно, мали дещо різну тональність, однак мета була одна. Я сподіваюся, ми всі наполягатимемо на цьому, бо часу обмаль, його майже не лишилося", – підкреслив Ріш.

Нагадаємо, два тижні тому Роберт Менендес закликав адміністрацію президента Джо Байдена активізувати зусилля із запровадження санкцій щодо учасників проєкту "Північний потік – 2".

А Тед Круз навіть погрожував заблокувати затвердження Вільяма Бернса на посаді директора ЦРУ, якщо адміністрація Байдена не запровадить нові санкції проти "Північного потоку – 2".

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