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Семінський намагається відняти акції "Нафтогазвидобування" за допомогою адмінресурсу і близькості до президента, – Рудьковський

8 березня, 13:39

Ірина Ненько Ірина Ненько

За словами Рудьковського, Семінський ще з 2015 року намагається заволодіти майном, яке йому не належить

Народний депутат Олег Семінський ( "Слуга народу") хоче відібрати частину акцій "Нафтогазвидобування", вдаючись до вимагання та адміністративного ресурсу.

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Про це повідомив колишній міністр транспорту Микола Рудьковський у відкритому листі до президента, оприлюдненому виданням "Гордон".

"У Олега Семінського проста мета. Він, як член фракції "Слуга народу", використовуючи своє службове становище і прикриваючись ім'ям президента України, займається банальним здирництвом і намагається забрати у мене частину моєї компанії. До речі, акціонером цієї компанії він ніколи не був, а всього лише був найманим менеджером, як би він не хотів переконати вас, шановний Володимире Олександровичу, в зворотному", – йдеться в листі.

За словами Рудьковського, Олег Семінський ще з 2015 року намагається заволодіти майном, яке йому не належить і ніколи не належало, вдаючись до погроз і шантажу.

"Під час того, як я сидів у в'язниці Російської Федерації, він, задіявши свої тісні зв'язки з правоохоронною системою держави-агресора і з криміналітетом, тиснув на мене. Він настільки хоче заволодіти майном, яке йому не належить, що зі своїм партнером опустився до такої ницості, як загрози і тиск не тільки на мою адресу, але й на адресу моєї родини", – йдеться у зверненні.

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5 березня Семінський разом із заступником генпрокурора і ще одним депутатом від "Слуги народу" зустрічалися з Володимиром Зеленським, намагаючись заручитися його підтримкою і втягнути президента у свою протиправну діяльність.

"Володимире Олександровичу, на жаль, люди, з якими ви зустрілися в п'ятницю, підставляють вас, а їх протиправні дії з метою наживи можуть кинути тінь на ваше чесне ім'я", – йдеться у зверненні.

Рудьковський підкреслив, що не має ніякого відношення до зникнення Олега Семінського і зацікавлений у справедливому публічному розслідуванні.

Раніше повідомлялося, що Олег Семінський до 2013 року керував компанією "Нафтогазвидобування". Згідно з офіційними даними, Семінський ніколи не був акціонером компанії, проте з 2015 року намагається отримати частину її акцій. У 2019 він став народним депутатом від партії "Слуга народу".

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Рудьковський семинский Нафтогазвидобування
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