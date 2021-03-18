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"Семінський – майже ідеальний депутат", – "слуга народу" про колегу, що листувався з коханкою у ВР

18 березня, 18:18

Ірина Ненько Ірина Ненько

Колеги по фракції "Слуга народу" виправдовують народного депутата Олега Семінського

Колеги по фракції "Слуга народу" виправдовують народного депутата Олега Семінського, який заявив про те, що готовий був витратити до 7 млн доларів на отримання мандата. Аудіозаписи днями опублікував "Цензор.Нет", пише "Obozrevatel".

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"У Семінського рейтинг ефективності 90%. Рівень деструктивності всього 3%. З точки зору статистики, внутрішньофракційної дисципліни – він майже ідеальний депутат", – заявив в ефірі телеканалу "Прямий" народний депутат Олексій Жмеренецький.

Водночас це не єдиний публічний скандал, спровокований народним депутатом Семінським під куполом ВР. ЗМІ також опублікували відео інтимного листування з помічницею, яке Семінський вів прямо під час засідання парламенту.

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Нагадаємо, Олег Семінський є фігурантом скандальної кримінальної справи про його викрадення, яку він використовує з метою отримання частки в найбільшій газодобувній компанії України "Нафтогазвидобування" вартістю 150 млн дол.

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