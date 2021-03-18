"Семінський – майже ідеальний депутат", – "слуга народу" про колегу, що листувався з коханкою у ВР

Колеги по фракції "Слуга народу" виправдовують народного депутата Олега Семінського, який заявив про те, що готовий був витратити до 7 млн доларів на отримання мандата. Аудіозаписи днями опублікував "Цензор.Нет", пише "Obozrevatel".

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"У Семінського рейтинг ефективності 90%. Рівень деструктивності всього 3%. З точки зору статистики, внутрішньофракційної дисципліни – він майже ідеальний депутат", – заявив в ефірі телеканалу "Прямий" народний депутат Олексій Жмеренецький.

Водночас це не єдиний публічний скандал, спровокований народним депутатом Семінським під куполом ВР. ЗМІ також опублікували відео інтимного листування з помічницею, яке Семінський вів прямо під час засідання парламенту.

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Нагадаємо, Олег Семінський є фігурантом скандальної кримінальної справи про його викрадення, яку він використовує з метою отримання частки в найбільшій газодобувній компанії України "Нафтогазвидобування" вартістю 150 млн дол.

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