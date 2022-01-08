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Сьогодні тренд, а завтра смерть? Як у гонитві за великими грошима не втратити себе

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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8 січня, 08:00
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У гонитві за успіхом та грошами ми часто стаємо жертвою емоційного вигорання
Важливо делегувати свою роботу
Важливо делегувати свою роботу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Емоційне вигорання — хвороба, яка поширюється швидкими темпами серед працездатного населення. Ще два роки тому це визнала Всесвітня організація охорони здоров’я.

"Сьогодні" розповість вам, як не втратити себе в гонитні за багатством, а навпаки — продовжити досягати успіху в обраній сфері.

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Діагностують цю хворобу у трудоголіків. Кількість людей, які помирають від захворювання (викликане перепрацюванням), з кожним роком росте у всьому світі.

Інколи ми не розуміємо, що звʼязок між кількістю роботи та її якістю не завжди очевидний. Ми ігноруємо проблеми, адже трудоголізм сьогодні — це норма і тренд.

Стадії професійного вигорання

  1. Все починається із запалу. Очі людини горять, вона намагається бути всюди і повністю, тягне за собою весь тягар, інтенсивно залучена у проєкт. Здавалося б, що тут поганого? Працівник, що сповнений енергією, на піку свого розвитку, у нього все чудово виходить, але за деякий період часу настає друга стадія.
  2. Утома і стреси. Думки про роботу не полишають, вона навіть зʼявляється у снах. В цьому випадку спрацьовує професійний інтерес: в багнюку обличчям я впасти не хочу, тож продовжу, аби не зганьбити себе.
  3. Виснаження емоційне та фізичне. Нічого не хочеться, а от працювати потрібно, багато незавершених завдань. Таке виснаження може розвинутись в депресію.
  4. Зневіра в роботі. Це фаза незворотного виснаження. Робота стає частиною людини, інших занять немає, але вона руйнує її зсередини. На цьому етапі люди переважно змінюють сферу своєї діяльності.

При цьому якщо помилки не враховувати, а діяти за тим же сценарієм, то все повторюється. Так працівник скаче від однієї діяльності до іншої, подекуди змінюючи їх кардинально. Про поступовий розвиток особистості та свій (навіть і невеличкий) вклад в історію держави можна забути. А про великі кошти тим паче.

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Не можна заробити достатньо, кидаючись з одного в інше. Це дійсно може закінчитися плачевно для вас. А ще уявіть, скільки енергії та часу загалом витрачається на постійне вивчення нової сфери, в той час, коли можна було працювати спокійно та заробляти кошти.

Повернутися до життя

Баланс в роботі — ліки, що вирішать усі ваші проблеми. Ось декілька порад, аби вчасно схаменутися і не зʼхати з глузду:

  • ліміт робочого дня. Ніч придумалидля сну, а не для роботи;
  • відпустка від слова відпочинок. Не везіть із собою роботу;
  • плануйте відпочинок наперед і не тягніть до останнього, коли фізичних сил уже не вистачає. Проведіть час наодинці з природою, вона подарує вам частинку натхнення та енергії;
  • памʼятайте про власну цінність, не станьте людиною, що залежна від думки оточення. Не варто працювати понад силу, щоб вас цінували більше. Подумайте краще про якість роботи;
  • якщо вже терпіти не сила — візьміть паузу. Проте заплануйте її та добряче підготуйтеся (у фінінсовому плані зокрема).

Якщо говорити з наукового погляду, то лікарі стверджують: часті недосипання, а також пізнє засинання (воно навіть прирівнюється до недосипу) є наслідком багатьох хвороб, загалом погіршення емоційного стану людини. А здоровʼя вже ні за які гроші не купиш.

Візіонер, а не виконавець

Делегування — найпростіший та найефективніший спосіб не стати жертвою професійного вигорання. Хто сказав, що час купити не можна? Це реально, коли роботу, яку хтось виконає швидше, подекуди якісніше, ви делегуєте комусь і відповідно платите за це гроші. А самі маєте час на щось більш значиме або ж дійсно те, що за вас ніхто краще не зробить.

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Довіряйте своїм колегам та підопічним. Підготуйте грунт, який дозволить вам йти далі, а не повертатися до дрібниць знову і знову. Особливо це актуально, коли ви будуєте власний бізнес.

Станьте візіонером, а не виконавцем. Будьте лідером, а не "робочою конячкою".

Провідна професія 2022 року

"Сьогодні" разом з економістом та фінансовим аналітиком Олексієм Кущем з'ясували, що провідної ролі в 2022 році набуде персонал у сфері обслуговування.

Це і офіціанти, і співробітники готелів, адміністратори, рецепціоністи, хостес тощо. Зарплати в секторі послуг не сильно зміняться, проте роботу знайти буде легко і дуже швидко.

Також неймовірно потрібні в Україні інженерно-технологічні спеціальності, працівники критичної інфраструктури. Це електрики, фахівці з каналізаційних систем та водопостачання, технологи переробної харчової промисловості.

Завдяки розвитку в країні аграрної сфери, користуватися попитом будуть професії, пов'язані із сільським господарством. Традиційно в Україні назріває дефіцит кваліфікованих спеціалістів у IT-сфері, каже Олексій Кущ.

У списку гостро потрібних опинилися саме такі професії, тому що вони пов'язані з галузями, що розвиваться.

Раніше ми писали, що зміниться для українських ФОП у 2022 році, а також розповідали, чому українська економіка опинилася в руках заробітчан.

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