Рахунок на мільярди: ПриватБанк прискорився з видачею доступних кредитів

Райффайзен Банк Аваль обігнав інші установи, виплативши українцям позик майже на 10 мільярдів гривень

Прибуток ПриватБанку знизився на 17% / Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

З початку 2021 року за програмі "Доступні кредити 5-7-9" ПриватБанк виплатив позик на суму близько 3 мільярдів гривень. Хоча за 11 місяців 2020 року українці отримали виплати в розмірі 1,7 мільярда гривень. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

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Програма стартувала 1 лютого минулого року. За весь цей період всі уповноважені банки видали кредитів на суму в 54,5 мільярда гривень.

Всього українці взяли 20 722 позики:

20,2 млрд грн були видані як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

6,7 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі;

27,6 млрд грн як антикризові кредити.

"Доступні кредити 5-7-9", колаж "Сьогодні" / Фото: Міністерство фінансів України

Лідером за сумою видачі кредитів став Райффайзен Банк Аваль – 9,5 мільярда гривень (2157 договорів). На другому місці – ПУМБ з сумою у 5,9 мільярда гривень (1221 договор).

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На третьому місці Ощадбанк – 5,2 мільярда гривень (2621 договір). ПриватБанк тільки на четвертій позиції з 4,8 мільярда гривень, однак із найбільшою кількістю договорів – 6484.

За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" держава компенсує підприємцю частину кредитного навантаження. Що більше створено робочих місць, то більшу компенсацію за кредитом він отримує.

Нагадаємо, державний Ощадбанк за січень-травень 2021 року лише активно закривав свої відділення, але і видав кредитів на загальну суму 2,6 млрд грн, що в 2,6 разу більше, ніж за аналогічний період 2020 року (1,1 млрд грн).