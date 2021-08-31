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Збори зернових б'ють рекорди, але ціни на пшеницю продовжують зростати

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
31 серпня, 17:42
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На Херсонщині урожай – найбільший за останні 30 років, а показник на Хмельниччині – найвищий в Україні
Цього року збір врожаю б'є рекорди
Цього року збір врожаю б'є рекорди / Фото: Pixabay

Після помітного подорожчання у понеділок, 30 серпня, ціни на пшеницю від зернотрейдерів продовжують рости. За ціновою динамікою можна простежити на сайті Tripoli.

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Так, середня вартість даної зернової культури досягла позначки в 7344 гривні за тонну.

Після жорсткого падіння ціни злетіли

Вартість пшениці різко змінювалася протягом минулого тижня (23-29 серпня). У понеділок, 23 серпня, ціна трималася на рівні 7291 гривень за тонну. До кінця тижня, 27 серпня, вартість сильно впала – до 7227 гривень.

30 серпня – знову стрибок вгору: ціна виросла на 100 гривень (якщо порівнювати з початком минулого тижня) до 7327 гривень за тонну.

Повільно, але впевнено вартість продовжує зростати і станом на 31 серпня.

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Ціни на пшеницю продовжують зростати
Ціни на пшеницю продовжують зростати

Цікаво, що в 2020 році вартість зернової культури помітно зросла. Якщо на початку минулого року ціна пшениці трималася на рівні близько 4500 гривень за тонну, то в кінці року піднялася до більш семи тисяч гривень.

Рекордні збори зернових

На Хмельниччині завершилося збирання ранніх зернових культур. Показник врожайності – найвищий в Україні, йдеться на сайті місцевої облдержадміністрації.

Завершено збирання на площі в 387 тисяч га:

  • Валовий збір ранніх зернових склав 1,9 мільйона тонн.
  • Озимий ріпак обмолочено на площі 81 тисяч га: валовий збір – майже 300 тисяч тонн.

Цього року показники врожайності ранніх культур на 20-22% перевищують минулорічні.

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На Херсонщині урожай зернових найбільший за останні 30 років. Про це "Cуспільному" розповіла в.о. директора департаменту розвитку сільського господарства і зрошення облдержадміністрації Маргарита Степанова.

Станом на 29 серпня урожай зернових і зернобобових культур приніс області 3 мільйона 100 тисяч тонн. Для порівняння в 2020 році через посуху зібрали 2 мільйони 300 тисяч тонн зернових, зернобобових та технічних культур.

У цьому році тільки пшениці отримали 2 мільйони 100 тисяч тонн. Для порівняння: у 2020 році – 723 тисячі тонн.

Через вологу погоду збір врожаю почався на два тижні пізніше, ніж зазвичай. Аграрії кажуть, що через підвищену вологу цього літа довелося застосовувати більш дорогі засоби для боротьби з грибком, що вплинуло на собівартість зерна.

Нагадаємо, врожайність зернових культур в 2021 році зросла на 18%в порівнянні з минулим роком. Станом на 19 серпня аграрії зібрали понад 31 мільйони тонн зернових, а це на 11% більше, ніж за весь період попереднього року.

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Днем раніше, 18 серпня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що урожай зернових в поточному році може стати рекордним. Глава Кабміну заявив, що до середини серпня в країні намололи 29 млн тонн пшениці, а це більше, ніж за весь сезон 2020 року.

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