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Санкцій США проти "Північного потоку-2" недостатньо: у "Нафтогазі" попередили про агресію РФ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
23 листопада, 16:22
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У "Нафтогазі" попередили, що проти "Північного потоку-2" необхідно вводити додаткові санкції прямо зараз
Коли США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку-2"
Коли США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку-2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська компанія "Нафтогаз" привітала запровадження санкцій США проти "Північного потоку-2", розповіла за яких умов їх можуть скасувати.

Про це заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає прес-служба компанії.

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За словами Вітренко, Росія використовує газ у якості геополітичної зброї проти України та проти інших країн та навмисно обмежує поставки газу в Європу.

"Путін прямо заявляє: якщо хочете отримувати більше газу – маєте дозволити, щоб "Північний потік-2" працював, і не йдеться навіть про дотримання європейського законодавства. Санкції США – потужний інструмент, вкрай важливий, щоб зупинити використання газу як зброї", – заявив голова "Нафтогазу".

У той же час представник "Нафтогазу" наголосив, що відтягування Сполученими Штатами ухвалення рішень про застосування по-справжньому дієвих санкцій проти "Північного потоку-2" заохочує РФ до подальшої військової агресії.

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"Заяви про введення дієвих санкцій проти Північного потоку-2 тільки у випадку війни можуть розглядатися Росією як запрошення до військової агресії", – додав Вітренко.

Чому санкції можуть скасувати?

На думку голови правління, жорсткі санкції потрібно запроваджувати просто зараз, щоб це не створювало загроз для енергопостачання Європи.

"Якщо Росія перейде до гри за правилами та не буде використовувати газ як зброю, а почне розглядати газ як товар, якщо вона не буде використовувати його для політичних та військових переваг – тоді США можуть переглянути своє рішення і скасувати санкції", – вважає голова "Нафтогазу".

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Санкції США проти "Північного потоку-2"

22 листопада Сполучені Штати Америки запровадили додаткові санкції проти двох суден та однієї компанії, які беруть участь у реалізації проекту "Північний потік-2".

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен, а посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов назвав це порушенням міжнародного законодавства.

"Сьогодні" розповідали, яких збитків може зазнати Україна через запуск "Північного потоку-2" та писали, що у Європі знову почали стрімко рости ціни на газ.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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