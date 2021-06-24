Санкції Зеленського проти Росії і новий удар по "Північному потоку – 2" від США. Найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Президент України затвердив кілька санкційних списків, а в Сенаті США підготували новий закон проти російського газопроводу

Промвиробництво зростає, Зеленський ввів санкції, "Північному потоку - 2" загрожують нові санкції. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський затвердив кілька санкційних списків, до яких потрапили російські банки, компанії, авіаперевізники і наближені до Путіна бізнесмени. У США готують нові санкції проти "Північного потоку – 2".

Санкції Зеленського проти РФ

Реклама

Інавгурація Зеленського в 2019 році / Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази про введення санкцій. До санкційних списків потрапили десятки російських банків, велика кількість авіаперевізників, які літають до Криму, а також наближені до російського президента Володимира Путіна мільярдери і чиновники.

Нові санкції проти "Північного потоку – 2"

Реклама За "брудні гроші" в "Північному потоці – 2" хочуть карати / Фото: AFP, Reuters/Maxim Shemetov

У Сенаті США підготували законопроєкт, який допоможе боротися з "Північним потоком – 2". Документ передбачає санкції проти фізичних та юридичних осіб, які були замішані в корупції під час планування, будівництва і експлуатації "труби".

Зростання промвиробництва

В Україні зростає промвиробництво. Фото: архів "Сьогодні"

Промислове виробництво в Україні за підсумками травня 2021 показало зростання 5,4% порівняно з травнем 2020 року. У той же час порівняно з квітнем 2021 року падіння промвиробництва становило 3%.

Різке падіння гривні

Реклама

Долар знову падає, але чи надовго це / Фото: Getty Images, AFP

Національний банк України розрахував на п'ятницю, 25 червня, курс на рівні 27,46 грн за 1 долар США. Порівняно зі значеннями 24 червня курс долара зріс на 19 копійок. Євровалюта також зросла на 19 копійок – до 32,79 грн за один євро.

"Укрзалізниця" запустила новий маршрут

"Укрзалізниця" запускає нові маршрути поїздів. Фото: "Укрзалізниця"

Реклама

Відсьогодні Авдіївку в Донецькій області і Дніпро з'єднає новий залізничний маршрут. Час в дорозі – 4,5 години. Поїзд курсуватиме щоденно, крім середи.