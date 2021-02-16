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Санкції США б'ють по "Турецькому потоку": Угорщина не зможе качати газ в обхід України

16 лютого, 19:20

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Розширення газової перемички між Сербією і Угорщиною відклали майже на три роки

Попри те, що Сербія почала закачувати російський газ по "Турецькому потоку", розширення газотранспортної перемички між Сербією та Угорщиною до потужності в 8,5 млрд куб. м на рік відкладено з жовтня-2022 на жовтень 2023-го.

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Про це повідомляє угорський газотранспортний оператор FGSZ з посиланням на лист Управління з регулювання енергетики та комунального господарства Угорщини (MEKH).

Як говориться в листі енергетичного регулятора, перший етап створення між країнами з'єднувача потужністю 6 млрд куб. м на рік перебуває в процесі реалізації і може бути завершений у належний термін. Цей проєкт передбачає будівництво 15 км лінійної частини. Газ перемичкою діаметром 1200 мм має піти з 1 жовтня 2021 року.

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Нагадаємо, Сербія зірвала запуск своєї частини "Турецького потоку". Її гілка газопроводу може бути здана в експлуатацію не раніше весни 2021 року, хоча раніше ставили за мету подачу першого газу до кінця 2020 року.

Також нагадаємо, що США включили російські проєкти "Північний потік – 2" і "Турецький потік" до переліку санкцій проєктів, на які поширюється дія закону CAATSA.

Повідомлялося, що глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв: будівництво російських газопроводів "Турецький потік" і "Північний потік – 2" позбавить Україну доходів у 2 млрд доларів на рік і зменшить разів у п'ять вартість української газотранспортної системи.

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Угорщина Сербія газопровід санкції Турецький потік CAATSA

Джерело: Сьогодні

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