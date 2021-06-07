Санду попросила у Зеленського допомоги в боротьбі з корупцією і контрабандою: втрачаємо 1 млрд доларів

Через корупцію, схеми і відмивання коштів Молдова щорічно втрачає серйозну суму, каже Санду

Президентка Молдови Мая Санду, яка виходить з орбіти Кремля, вважає, що контрабанда та корупція становлять велику проблему для економік її країни та України, тому держави регіону мають спільно працювати над подоланням цих явищ.

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Про це вона заявила на пресконференції Democracy in action: Zero corruption conference.

За її словами, протидія контрабанді та відмиванню грошей має відбуватися злагоджено, тому що у використовуваних махінаторами "схем" немає кордонів.

"Я обговорювала питання контрабанди в Трансністрії (Придністров'я. – Ред.) з президентом Зеленським і розраховую на підтримку України в цих питаннях. Але коли йдеться про протидію відмиванню грошей, ми вимагаємо і потребуємо участі міжнародних інституцій, прокуратур в інших країнах, адже ці гроші часто опиняються за кордоном в інших країнах", – заявила Санду.

За її словами, Молдова щорічно втрачає від корупційних схем мільярд доларів, що є значною сумою навіть для такої великої держави, як Україна.

Нагадаємо, на зустрічі в Києві на початку січня 2021 року Санду і Зеленський створили Президентську раду з метою відновити діалог між Україною і Молдовою на високому рівні, щоб надати йому динамічного характеру і створити необхідні передумови для стратегічного двостороннього співробітництва.

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Також нагадаємо, соратник Санду назвав Україну пріоритетом зовнішньої політики Молдови. Віцеспікер молдавського парламенту Міхай Попша розповів про співпрацю його країни із сусідами.

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