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Цукру влітку не буде? Росіяни готуються до найстрашнішого сценарію

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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20 травня, 12:39
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Серед причин введення заборони на вивезення цукру експерти називають катастрофічно низьку ціну на продукт
Влітку росіяни чекають на дефіцит
Влітку росіяни чекають на дефіцит / Фото: Колаж: Сьогодні

На прикордонних пунктах при виїзді з Росії зʼявилася інформація у вигляді оголошень про те, що не можна вивозити цукор з країни. Стосується така заборона не лише великого експорту, але й перевезень для власних потреб.

Про це повідомляють російські "Ведомости".

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Так, більше 1 кг росіяни вивезти за кордон не можуть. Цю інформацію підтвердили і на митниці "Шумілкіно" у Псковській області на кордоні з Естонією, де, власне, і помітили подібне оголошення.

Таку заборону РФ ввела з 16 березня, коли через початок війни на території України, санкції та паніку в агресора виник дефіцит продукту, а магазини в свою чергу встановлювали обмеження продажу в одні руки. Однак в ухвалі є і винятки, куди вивозити цукор все-таки можна, серед них:

  • Байконур;
  • Шпіцберген;
  • т.зв. республіки Абхазія, Південна Осетія, "ДНР" та "ЛНР";
  • країни Євразійського економічного союзу (ЄАЕС; тільки з дозволу Мінсільгоспу);
  • Білорусь.

Заборона діє до 31 серпня.

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Влітку Росії прогнозують дефіцит цукру

Як бачимо, вищезгадана заборона введена саме на весняно-літній період. Ще в лютому гравці продовольчого ринку пророкували, що в Росії виникне дефіцит цукру вже в червні. Такий висновок вони зробили на основі таких чинників:

  • примусового регулювання цін на цукор за рішенням російського уряду. Уряд зробив російський цукор одним із найдешевших у світі, заморозивши на нього ціни;
  • активність скупників з Казахстану. Адже у них жодних обмежень щодо цін немає, тому ця країна зараз активно скуповує дешевий російський цукор;
  • неврожай цукрових буряків. Виробництво продукту було найнижчим за останні п'ять років.

Ці причини, на думку експертів, і призведуть до дефіциту цукру в Росії влітку.

Раніше ми розповідали, російський McDonald's знайшов собі покупця, а також писали, що Росія привласнила завод відомого бренду і націлена випускати там китайські автомобілі під історичною маркою "Москвич".

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