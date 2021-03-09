Ринок праці в Україні: охороні здоров'я потрібні тисячі медиків

Попри пандемію і потребу в медичних кадрах, за 2020 рік кількість працівників медичної сфери скоротилася. Так, у першій половині минулого року середньооблікова кількість працівників сфери охорони здоров'я зменшилася майже на 41 тис. чоловік – із 777,6 тис. співробітників в січні до 736,8 тис. у червні. Про це йдеться в авторській статті на сайті "Сьогодні".

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У другій половині року темпи скорочення чисельності персоналу відчутно уповільнилися: з липня по грудень число медиків скоротилося менш аніж на 2 тисячі.

Зокрема, за даними Кабміну, за минулий рік звільнилися 5000 лікарів тих профілів, які допомагають у лікуванні COVID-19. А поповнився цей сегмент тільки тисячею медиків. Отже, на сьогодні дефіцит кадрів становить близько 4000 чоловік.

З 2021 року з'явилася тенденція до розширення штату медперсоналу. Тільки за січень у цій сфері стало майже на 3000 працівників більше. І, за спостереженням експертів, зараз додалося вакансій для медиків.

Старший консультант з рекрутменту групи ANCOR Ukraine Жанна Селіщева розповідає:

"Говорячи про ринок медицини і фармації, можна відзначити певну активність порівняно з 2020 роком. Компанії адаптувалися до карантинних реалій і вже розуміють, як в цій ситуації працювати. Водночас поки тільки 15% компаній розширюють штат. Рекрутмент в інших компаніях більше пов'язаний з декретом співробітників або переходом співробітників в інші компанії".

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Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що в Україні зростає попит на спеців з продажу і скільки можна заробити на цьому.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Весняний ринок праці: в яких сферах зараз найлегше влаштуватися на роботу і скільки платять".

До речі, через карантин і коронавірус під загрозою зникнення опинилися цілі галузі. Ми вже розбиралися, які професії переживуть коронакризу в Україні, а кому доведеться шукати нову роботу.

А про те, як українці ставляться до віддаленої роботи, дивіться в сюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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