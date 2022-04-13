Ринок праці стрімко оживає: кому і скільки готові платити під час війни

Експерти кажуть, що попит з боку претендентів зріс щонайменше вп'ятеро, а кількість відкритих вакансій скоротилася у вісім разів

Розповідаємо, що зараз із роботою в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України позбавила роботи більше половини працездатного населення. Але є й добрі новини. Бізнес потроху приходить до тями, кількість вакансій на сайтах з працевлаштування почала зростати. Щоправда, претендентів тепер у рази більше, ніж роботи, та й середні зарплати поки що не дотягують до довоєнних. Але динаміка виглядає позитивною.

"Сьогодні" розбиралися, що відбувається на ринку праці під час війни.

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Воєнна статистика

Згідно з останніми дослідженнями групи "Рейтинг", війна залишила без роботи понад половину українців. За даними соціологів, 53% українців, які працювали до війни, сьогодні не працюють, 22% виконують роботу у звичайному режимі, 21% громадян — віддалено чи частково. Лише 2% знайшли собі нову роботу.

Перший місяць війни український бізнес приходив до тями від шоку, але вже з кінця березня ділова активність збільшилася і кількість вакансій почала зростати. Щоправда, запропоновані оклади трохи знизилися.

Згідно з даними порталу Work.ua, 22 лютого середня зарплата по всіх вакансіях на сайті становила 14 561 грн, а станом на 12 квітня цей показник знизився до 13 555 грн. Тобто різниця з довоєнним періодом становить близько 1000 грн, або 9,3%.

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Найменше військові дії торкнулися таких категорій, як ІТ-галузь, медицина та фармацевтика, а також сільське господарство та агробізнес. Найбільше постраждав сегмент високооплачуваних професій – топ-менеджмент та керівники середньої ланки.

Ринок роботодавця

Експерти з працевлаштування кажуть, що зараз на ринку домінує роботодавець. Тим, хто пропонує роботу, є з кого обрати, адже без роботи залишилося чимало висококласних фахівців.

Деякі з них, звичайно, залишили країну, але ті, хто залишився в Україні, найближчим часом займуться пошуком роботи. Але якщо ви не готові працювати за низьку зарплату, експерти радять почекати – кількість вакансій подвоїлася з початку війни.

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На початку квітня ми мали 10 тисяч актуальних вакансій – це вдвічі більше, ніж після початку війни. Новий рекорд нового етапу. 4 квітня кількість актуальних вакансій на нашому порталі перетнула позначку 10 тисяч. Ще три тижні тому було 5 тисяч вакансій, – каже співзасновник компанії Артур Міхно.

За його словами, протягом місяця середня кількість нових вакансій, що публікуються, щодня теж постійно збільшувалася і зросла вдвічі. Він сподівається, що ці цифри говорять про стійкий і досить динамічний тренд.

Кількість компаній, що мають актуальні вакансії, також зросла вдвічі протягом останнього місяця. Кількість відгуків на вакансії досягла рівня 75% від довоєнного стану. А середня кількість відгуків на одну вакансію більш ніж у п'ять разів вища, ніж у довоєнний час. Але до довоєнних показників ще далеко. Ринок все ще у глибокій кризі і загальна кількість вакансій менша у вісім разів, ніж у довоєнний період. Було понад вісімдесят тисяч, зараз – трохи більше десяти тисяч, – каже Артур Міхно.

Більшість вакансій на сайті пропонують невисокі зарплати на рівні 10-15 тисяч гривень на місяць. При цьому, якщо ви втратили роботу, то податись на таку вакансію без досвіду цілком можливо. Найчастіше роботу пропонують комірникам, кур'єрам, продавцям-консультантам.

Що далі

Перспективи ринку праці України повністю залежать від того, як швидко закінчиться війна та в яких обсягах розпочнеться фінансування відновлення інфраструктури країни. Якщо в країну потечуть гроші країн-донорів та репарації з боку Росії, то, швидше за все, на нас чекає стрімке зростання зарплат, особливо у сферах, які пов'язані з будівництвом.

Пов'язано це буде з двома факторами. Через те, що частина українців виїхала до Європи і назад не повернеться, на ринку, виникне дефіцит робочої сили. З іншого боку, більші обсяги інвестицій вимагають більшої кількості працівників. Не виключено, що багатьом українцям доведеться міняти професію, щоб бути у тренді.

Але є й інші думки. Якщо конфлікт з Росією виявиться замороженим і над країною нависне загроза нової війни, на зразок того, як це було між першою та другою чеченськими війнами, то інвестувати в Україну ніхто не буде. У цьому разі зростання економіки буде млявим, а зростання доходів населення буде розтягнуте на роки.

Раніше ми писали про те, як українці оминають обмеження на вивезення валюти за кордон. Про те, де українцям заробити гроші під час війни, читайте тут.