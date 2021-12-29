Ринок пального: "новорічна сплячка" цін скасовується, чекаємо на подорожчання

Експерти прогнозують підвищення вартості бензину та ДП на 30-40 коп./л, але очікують обвалу цін на автогаз

/ Фото: Сьогодні

Перед Новим роком у соцмережах з'явився жарт від автомобілістів: "Здрастуй, дідусю Мороз, борода і з вати! Зроби, щоб подешевшав А-95-й! Але поки що Мінекономіки підвищило ціни на бензин і дизпальне, а деякі мережі, навпаки, їх знизили і без дідуся Мороза. Нарешті пішли вниз і "космічні" ціни на автогаз . Як можуть змінитись у період новорічних та різдвяних свят ціни на нафтопродукти, з'ясували "Сегодня".

Наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев та експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Міністерство економіки 22 грудня опублікувало нові граничні рекомендовані ціни на бензин та дизпальне. Вони виявилися вищими за попередні. Тепер максимальна ціна на "звичайний" бензин не повинна перевищувати 30,97 грн/л (+19 коп.), на "звичайне" дизпальне – 30,16 грн/л (+3 коп.).

Це перше за листопад та грудень підвищення рекомендованих цін, до того вони знижувалися . Рекомендовані ціни Мінекономіки за цей час опустилися на 3,33 грн/л на бензин та на 4,20 грн/л на дизель. Середні роздрібні ціни на АЗС знизилися за два місяці на 1,1 грн/л на бензин та на 0,7 грн/л на дизель.

Експерти пояснюють значну різницю тим, що мережі середнього та економ-сегменту опускали ціни набагато менше, ніж рекомендувало Мінекономіки, оскільки вони були нижчими від граничних.

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"За максимальними цінами торгують лише на АЗС преміум-сегменту, тому у них бензин А-95 подешевшав за листопад та грудень на 3,30 грн/л, ДП – на 4,20 грн/л. На дешевших заправках ціни знижувалися не так швидко, а то й не змінювалися, незважаючи на рекомендації, що зрештою позначилося на середніх цінах", – пояснив Геннадій Рябцев.

Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин та ДП уряд запровадив у травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального та автогазу не регулюється.

Рекомендації Мінекономіки змінили тренд на зниження цін на бензин у низці регіонів, насамперед там, де велика частка АЗС преміум-сегменту. У половині областей бензин подорожчав у середньому на 1-7 коп./л. у половині плюс Київ подешевшав на 1-16 коп./л. Найбільше зниження цін на бензин у Закарпатській та Вінницькій областях – на 16 коп. /л, найбільше зростання в Луганській обл. – на 11 коп./л А ось дизпальне подешевшало всюди на 1-18 коп./л.

Найвищі ціни на бензин А-92 та дизель на Луганщині: А-92 коштує 30,35 грн/л (+7 коп.), ДП – 30,91 грн/л (не змінилася). Найдорожчий бензин А-95 у Києві – 31,40 грн/л (-3 коп.).

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Найнижчі ціни на бензини в Сумській обл.: А-92 – 28,96 грн/л (-6 коп.), А-95 – 29,87 грн/л (-8 коп.), на ДП у Закарпатській – 28 ,75 грн/л (-18 коп.).

Ціна автогазу в більшості регіонів (21 з 25) пішла вниз на 2-7 коп./л або не змінилася. У трьох областях та у Києві газ подорожчав у межах статистичної похибки – на 1-2 коп./л. Найдорожчий газ, як і раніше, в Луганській обл. – 19,39 грн/л (ціна не змінилася), найдешевший – у Рівненській обл. – 18,81 грн/л (-3 коп.).

Розкид цін збільшився за бензинами та ДП і зменшився за автогазом. По А-92 розкид становить 5,5% (1,39 грн/л), було 4,3%, А-95 – 5,1% (1,53 грн/л), було 4,9%, дизелю – 7,5% (2,16 грн/л), було 6,6%, газу – 3,1% (0,58 грн/л), було 5,2%.

Які ціни у всіх регіонах – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 29,44 грн/л (-4 коп.)

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 30,21 грн/л (0 коп.)

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 29,40 грн/л (-6 коп.)

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 19,04 грн/л (-2 коп.)

Аналіз ситуації на ринку

Геннадій Рябцев каже, що головною причиною того, що почалося зростання цін на пальне, стала нестабільність цін на нафту у світі. Це призвело до підвищення котирувань в опті у нас, тренд на зниження змінився на зростаючий. Останньою крапкою стали рекомендації Мінекономіки щодо граничних цін.

Як повідомив Сергій Куюн, роздрібні ціни поводилися різноспрямовано: у деяких мережах АЗС преміум-сегменту, у яких прайси відповідають граничним, ціни підвищилися до рекомендованих.

"На WOG та ОККО бензин А-95 подорожчав на 19 коп./л, до 30,97 грн/л, ДП на 3 коп./л, до 30,16 грн/л. На станціях мережі Shell бензини подорожчали на 19-20 коп./л: А-92 – до 30,59 грн/л, А-95 – до 30,97 грн/л. Ціна ДП зросла на 3 коп./л до 30,16 грн/л", – уточнив експерт.

А ось мережі АЗС, що працюють в економ- та середньому сегментах, знизили вартість бензинів та ДП на 20-50 коп./л. На станціях мережі Chipo бензини подешевшали на 36 коп./л: А-92 – до 29,06 грн/л, А-95 – до 29,76 грн/л. Ціна ДП опустилася на 54 коп./л, до 28,56 грн/л. У мережі Marshal ціни знизилися на 30 коп./л: А-92 подешевшав до 28,50 грн/л, А-95 – до 29,50 грн/л, ДП – до 28,10 грн/л. Усі види пального в мережі "Авантаж" подешевшали на 50 коп./л, KLO – на 30-40 коп./л. Ще низка мереж знизили ціни на 10-70 коп./л.

Продовжив дешевшати автогаз. За інформацією Артема Куюна, мережі АЗС економ- та середнього цінових сегментів зменшили його вартість у межах 10-25 коп./л. На АЗС KLO та "Авантаж 7" ціна газу знизилася на 9 і 10 коп./л, до 19,49 грн/л та 18,42 грн/л відповідно. Газ на станціях Mango подешевшав на 23 коп./л до 18,75 грн/л.

Що може змінитись за тиждень

Думки експертів щодо бензину та ДП розійшлися.

Сергій Куюн каже, що цього тижня та в період свят роздрібні ціни збережуться на нинішньому рівні. За його оцінкою, останні цьогорічні рекомендовані ціни від Мінекономіки, які мають з'явитися не пізніше 31 грудня, мало відрізнятимуться від нинішніх. Це стане додатковим чинником стабільності.

Геннадій Рябцев упевнений, що зростання цін не уникнути.

"Очікуваної нами раніше традиційної "новорічної сплячки" цін, швидше за все, не буде, бензин та дизель за цей тиждень плюс довгі свята подорожчають у середньому ще на 30-40 коп./л, – підрахував Геннадій Рябцев. – Причин кілька: нафта, що ростев ціні, зростання оптових цін на імпорт і, як виявилося, не всі наші трейдери встигли закупити достатньо запасів пального, щоб не було його дефіциту на свята".

Артем Куюн очікує, що зниження цін на автогаз продовжиться як наприкінці цього, так і на початку наступного року.

"В опті накопичено потенціал близько 1 гривні на літрі, і хоча ціна нафти, яка опосередковано впливає на ціну LPG-газу, знову пішла круто вгору, думаю, що інерційне зниження рано чи пізно матиме місце, – аргументує Артем Куюн. – Якщо подорожчання нафти продовжиться, то загальна картина на святах не зміниться. А от якщо до Нового року ціна нафти піде круто вниз, тоді накопичений потенціал реалізується швидше".

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