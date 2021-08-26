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Ринок пального: коли почне дешевшати бензин

Олександр Панченко Олександр Панченко Оглядач
26 серпня, 05:55
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Експерти очікують зниження цін на А-95 і ДП на 50 коп./л вже цього тижня
/ Фото: Сьогодні

У другій половині серпня на ринку пального встановилися два тренди: бензин і дизель повільно дешевшали, скраплений газ так само повільно дорожчав. Актуальних питань теж два: коли бензин і ДП почнуть помітно дешевшати слідом за нафтою, і коли припиниться зростання цін на автогаз?

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Про те, що буде з цінами на пальне цього тижня, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Мінекономіки за станом на вечір 25 серпня не оприлюднило нові рекомендовані ціни на бензин і дизпальне, які діятимуть найближчої декади, а самі оператори їх знижувати не поспішали, хоча в опті, за словами експертів, ціни помітно впали.

Поки максимальна роздрібна ціна на "звичайний" бензин не повинна перевищувати 31,67 грн/л, на "звичайний" дизель – 28,64 грн/л.

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Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин і ДП уряд ввів у травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Ціни на преміум-пальне і автогаз не регулюються.

У результаті середня по Україні вартість бензинів впала в межах статистичної похибки – на 2 коп./л, дизель подешевшав трохи помітніше – на 5 коп./л. Автогаз подорожчав на 2 коп./л.

Але по регіонах ціни змінювалися помітніше. Найбільше подешевшало пальне на Дніпропетровщині: бензини на 20 коп./л, ДП – на 34 коп./л. Ще в 11-ти областях середні ціни на пальне знизилися на 4-8 коп./л, в 12-ти областях і в Києві ціни на бензини збереглися.

Автогаз продовжив дорожчати, хоча і набагато повільніше, ніж тиждень тому, коли його ціна зросла ще на 20 коп./л. У середньому подорожчання становило 4-8 коп./л, найбільше зростання цін на Харківщині, де вартість газу одна з найнижчих по країні – на 15 коп./л, або до 17,35 грн/л. Ціни збереглися в чотирьох областях і в Києві.

Найвищі ціни, як і раніше, в двох регіонах: Луганській області і Києві, причому з 16 серпня вони не змінилися. А-92 і автогаз найдорожчі на Луганщині: А-92 тут коштує 30,77 грн/л, газ – 17,79 грн/л. А дизель і А-95 – у столиці: відповідно 29,64 і 31,59 грн/л.

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Найнижчі ціни на бензини в Сумській області: А-92 – 28,30 грн/л, А-95 – 29,29 грн/л, на ДП – в Миколаївській області: 27,80 грн/л. Найдешевший газ у Києві – 17,21 грн/л. Ціни також не змінилися.

Очевидно, що розкид цін зберігся за всіма видами пального. Щодо А-92 розкид становить 9,1% (2,56 грн/л), щодо А-95 – 7,9% (2,30 грн/л), щодо дизеля – 6,6% (1,84 грн/л), щодо автогазу – 3,4% (0,59 грн/л).

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 29,30 грн/л.

Ціни на А-95

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Середня ціна по Україні – 30,20 грн/л.

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 28,20 грн/л.

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 17,46 грн/л.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти звертають увагу на значне зниження оптових цін як на бензин, так і на дизпальне.

"Прогнозований раніше обвал цін на дизпальне прогресував весь тиждень, забравши 65 коп./л (-2,4%), стільки ж – у бензинів (64 коп./л, або -2,3%). При цьому цінники ще мають потенціал для подальшого зниження", – говорить Сергій Куюн.

За словами експерта, основними причинами спадаючих цінових трендів були: охолодження нафтових котирувань, які за тиждень впали з 71 до 66 дол./бар. (-7,5%), надходження нових, дешевших партій пального морем, зростання переробки та активна збутова політика "Укртатнафти", яка за останній місяць збільшила виробництво всіх видів пального та знизила оптові ціни.

Геннадій Рябцев зазначив, що в році є кілька періодів, у які ціни на пальне не змінюються, один з них – остання декада серпня, коли Україна святкує День Незалежності.

"Трейдери наприкінці літа "взяли відпустку", – говорить Геннадій Рябцев. – Ціни в опті знизилися, спостерігається надлишок дизпального, але роздріб поки не відреагував, хоча є всі підстави. Можливо, чекають публікації нових рекомендованих цін від Мінекономіки".

А ось скраплений газ продовжує дорожчати в опті, констатував Артем Куюн. Середня ціна оптових партій скрапленого газу за тиждень зросла на 300 грн/т, до 29 500 грн/т. У низці регіонів ціни досягли 30 000 грн/т. Почали з'являтися перші ознаки нестачі ресурсу.

За словами експерта, намічається легкий дефіцит автогазу в Київській області. Ресурсне наповнення східного регіону трейдери оцінюють неоднозначно. Так, у зв'язку з затримкою законтрактованих на середину серпня обсягів у низки оптовиків запаси скоротилися до мінімуму, тоді як інші трейдери говорять про достатнє наповнення своїх баз.

У західних областях оператори відзначають брак ресурсу, а наявні рідкісні пропозиції вже перевищують у ціні 30 000 грн/т. У південних регіонах пального поки досить завдяки регулярним морським постачанням.

Відповідно, не падають ціни і в роздрібній торгівлі.

"Середня ціна скрапленого газу в мережах АЗС підвищилася на 4 коп./л, до 17,46 грн/л, – зазначив Артем Куюн. – На АЗС AMIC і Shell вартість автогазу зросла в середньому на 23 коп./л і 22 коп./л, до 17,58 грн/л і 17,65 грн/л. Автогаз на станціях "Автотранс" подорожчав на 25 коп/л, до 17,68 грн/л, на SUNOIL і Motto – на 17 і 15 коп./л, до 17,15 до грн/л і 17,56 грн/л відповідно.

У мережі Prime за тиждень ціна зросла на 40 коп./л – до 17,40 грн/л. Такі мережі, як BVS, Chipo, "Овіс", Marshal, Mangо, "Катрал" та інші, підняли ціни на 5-30 коп./л".

Зазначимо, що всі ці оператори належать до нижнього цінового сегменту, в якому пальне коштує дешевше, ніж у преміум-брендів, майже на гривню.

Що може змінитися за тиждень

Прогнози експертів збігаються: і Сергій Куюн, і Геннадій Рябцев кажуть, що найближчими днями бензин і дизпальне повинні помітно подешевшати.

"Всі описані вище фактори повинні знизити ціни в роздробі на 40-50 коп./л, що ми побачимо в черговій "рекомендації" Мінекономіки", – стверджує Сергій Куюн.

Геннадій Рябцев також підрахував, що накопичений потенціал для зниження цін на бензин і дизпальне – мінімум на 50 коп./л. Тобто А-95 повинен подешевшати нижче 30 гривень, а то й до 29,50 грн/л.

Артем Куюн вважає, що вартість газу знаходиться на піку або близька до нього.

"Імпортні поставки вийшли на режим, збільшує виробництво "Укртатнафта", у вересні може знову стати дуже привабливим море, це аргументи на користь стабільності цін, – аналізує Артем Куюн. – Однак чекати помітного падіння найближчим часом не варто: спад споживання не раніше кінця вересня, на російському ринку зберігається ажіотаж, на вересень російські компанії пропонують ресурс по 770 доларів/т. На сьогодні обґрунтована ціна газу – 18,30 грн/л ".

Чому нафтопродукти такі дорогі, дивіться в сюжеті.

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