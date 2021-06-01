Ринок пального: ціни стабільні, та чи буде пальне в продажу

На ринку палива зараз головне питання: чи буде в червні в продажу достатньо бензину і дизпального у зв'язку з можливими санкціями з боку України стосовно білоруських товарів. Адже Білорусь – один із основних постачальників нафтопродуктів в Україну. В очікуванні відповіді на це питання роздрібні ціни завмерли.

Реклама

Про те, що може статися цього тижня, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

Читайте також: Регулювання цін на бензин ударило по кишені небагатих і економних

Що змінилося за тиждень

Гранична ціна на пальне була розрахована Кабміном до кінця травня, тому збереглася – 29,84 грн/л на А-92 і А-95 і 27,89 грн/л на ДП. Преміальне пальне коштує дорожче, бо, нагадаємо, що ціни на нього не регулюються, на автогаз – теж.

У більшості регіонів середні ціни залишилися стабільними. На А-95 вони помінялися тільки в Рівненській області (+9 коп./л) і в Дніпропетровській (-5 коп./л). На А-92 коливання були в 10 регіонах, найбільше зростання також на Рівненщині (+11 коп./л), в інших у межах плюс-мінус 5 коп./л. На ДП ціни також коливалися в межах 5 коп./л у шести областях, на Тернопільщині дизель подешевшав на 9 коп./л.

Реклама

Найдорожчий бензин А-92 в Луганській області – 29,43 грн/л (ціна не змінилася), бензин А-95 в Києві – 30,94 грн/л.

Як пояснив Геннадій Рябцев, середня ціна А-95 і ДП в столице вища за рекомендовану Кабміном за рахунок преміальніх сортів.

Найнижчі (і стабільні) ціни на бензини в Сумській області: літр А-92 коштує 27,17 грн, літр А-95 – 28,13 грн.

Дизель і автогаз найдорожчі на Луганщині – відповідно 29,43 і16,17 грн/л (ціна не змінилася). Найдешевше дизпальне – в Миколаївській області, автогаз – в Чернігівській (ціни також не змінилися). Але невелика динаміка цін на автогаз (плюс-мінус 5 коп./л) була в 13 областях і в Києві.

Розкид цін не змінився по жодному виду пального. На А-92 розкид становить 8,3% (2,26 грн/л), на А-95 – 8,6% (2,41 грн/л), на дизель – 6,4% (1,73 грн/л), на автогаз – 5,6% (0,88 грн/л).

Реклама

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 28,17 грн/л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 28,93 грн/л

Ціни на ДП

Реклама

Середня ціна по Україні – 27,35 грн/л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,71 грн/л

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що ситуація з бензином непроста, з дизпальним легше, бо заздалегідь було відомо, що Мозирський НПЗ стає на плановий ремонт, тому знайдено інші джерела поставок. У понеділок з'ясувалося, що з Мозиря в Україну в червні все ж поставлять 10 тис. т бензину марки А-95, це в 5,5 разу менше, аніж зазвичай. Тобто потрібно перекрити "дірку" в 45 тис. т.

За підрахунками Сергія Куюна, близько 10 тис. т може додатково дати "Укртатнафта", ще стільки ж (оціночно) законтрактовано вільних обсягів на "Орлен-Летува" (Польща-Литва), вже 6000 т на днях прибудуть морем до Одеси. Решта обсягу поки "в тумані".

Геннадій Рябцев говорить, що, по-перше, можливі в окремих мережах перебої з поставками звичайного А-95, по-друге, навіть у легальних мережах-дискаунтерах може з'явитися неякісне пальне, наприклад, бензин А-92 з присадками, який продаватимуть як А-95, а то і зовсім "бодяга".

З А-92 і дизпаливом експерти проблем не очікують, бо його завезуть вдосталь і без білоруських обсягів.

Газ продовжував дешевшати в опті, його достатньо, але в роздробі ціни не падають.

"Вартість газу в опті продовжує знижуватися понад 20 днів поспіль. У ряді регіонів ціни досягли 22 100 грн/т, інших регіонах 23 000-23 400 грн/т, це на 300-900 грн/т нижче, ніж 10 днів тому. За 23 дні травня поставлено 88,9 тис. т газу, що на 2,5 тис. т менше обсягів аналогічного періоду квітня. Темпи поставок відповідають потребам, ринок близький до збалансованого стану", – говорить Артем Куюн.

Також в Україні вперше за останні місяці газ почали постачати морським шляхом: 29 травня в Одесу прибув танкер-газовоз із 4000 т газу, до Миколаєва – із 1000 т газу. Це компенсує недопоставки з Мозирського НПЗ (4000 т). Основний білоруський постачальник – Речицький НПЗ – зберіг відвантажувані обсяги. За словами Артема Куюна, відсутність газу з Мозиря впливу на ситуацію в Україні не зробить, оскільки в структурі українського ринку ці обсяги невеликі (3-4%). Мозирському газу швидко знайдуть заміну, впевнений експерт.

Що може змінитися за тиждень

Поки експерти очікують, що турбулентність на ринку посилиться, але ненадовго.

Геннадій Рябцев нагадав: з 1 червня Кабмін повинен опублікувати нові граничні ціни на пальне, і вони можуть бути нижчими за нинішні, адже гривня за останні 10 днів зміцнилася.

"Це знизить вартість звичайного А-95, але можливе його зникнення на легальних заправках або продавати будуть тільки безготівково чи лояльним клієнтам, щоб не торгувати у збиток", – побоюється Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн прогнозує, що стануть більше продавати преміальних бензинів, ціна яких урядом не регулюється. Тобто заправимося, але дорожче.

"Трагедії не відбудеться. Думаю, що ринок швидко законтрактує і ввезе додаткові обсяги морем. Якщо і буде "розрив", то недовго – тиждень-два, коли можлива якась турбулентність. Але глобальну кризу це не спровокує", – обнадіяв Сергій Куюн.

Артем Куюн говорить, що у цінах на автогаз сформувався потенціал для зниження на 70 коп./л. Але газ не подешевшає. Перша причина – нові поставки, перш за все морем, будуть дорожчими через логістику приблизно на 70 коп./л, друга – в умовах регульованих цін, на АЗС майже нічого не заробляють на звичайному бензині, через що намагаються максимально заробити на газі.

"Тому в перший тиждень червня на стелах ціна газу не зміниться", – резюмував Артем Куюн.

Після регулювання цін на пальне з'явилися аферисти, які пропонують купити якісний бензин онлайн. Постраждали десятки людей. Детальніше дивіться в сюжеті.