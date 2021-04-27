Ринок пального: чи буде подорожчання на Першотравень і Великдень

Експерти говорять про можливе зростання цін на свята майже на гривню за літр

Нафтопродукти продовжують дорожчати, особливо це стосується дизельного пального. Та за регіонами немає єдиного цінового тренда – в деяких областях пальне навіть подешевшало. Також подекуди почалися перебої з бензином.

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Про те, що станеться з цінами на пальне в передсвятковий тиждень, на Першотравень і Великдень, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев й аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Ціни за бензинами і газом змінювалися незначно: в межах 10 коп./л. Але єдиного тренду не було, як і тиждень тому – в одних областях пальне трохи дорожчало, в інших – дешевшало, по-третє – ціни не змінювалися.

Зрештою за тиждень бензин подорожчав на 2-7 коп./л у 12-ти областях, подешевшав на 2-9 коп./л – у чотирьох областях і в Києві, у восьми областях ціни залишилися стабільними.

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Максимальні ціни на бензин А-92 у Луганській області: 29,09 грн за літр А-92, вони стабільні вже два тижні. Найдорожчий бензин А-95 в Києві – 30,26 грн/л.

Найнижчі ціни на бензини в Сумській області: літр А-92 коштує 27,07 грн (-7 коп.), літр А-95 – 27,97 (-6 коп.).

На дизель ціни змінилися набагато більше, ніж на бензин і газ, причому було видно чіткий тренд на подорожчання. Найбільше ДП подорожчало в Полтавській області – на 24 коп./л, на Сумщині та Харківщині – на 23 коп./л. Ще в 11-ти областях і в Києві ціни зросли на 1-9 коп./л, У дев'яти не змінилися. На Рівненщині дизель подешевшав на 6 коп./л. Дизпальне, як і раніше, найдешевше в Харківській області – 27,70 грн/л, найдорожче – у Києві – 29,77 грн/л.

Середня ціна на автогаз зросла на 2 коп./л, до 15,79 грн/л. Найдорожчий газ у Луганській області – 16,17 грн/л, найдешевший у Чернігівській – 15,53 грн/л. В обох областях ціни на газ не змінювалися.

Розкид цін зріс за бензинами та дизпальним і не змінився за автогазом. За А-92 розкид становить 7,7% (2,09 грн/л), було 7,5%, за А-95 – 8,2% (2,29 грн/л), було 5,9%, за дизелем – 7,5% (2,07 грн/л), було 7,4%, за автогазом – 4,2% (0,64 грн/л).

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Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 27,77 грн/л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 28,64 грн/л

Ціни на ДП

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Середня ціна по Україні – 28,25 грн/л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,81 грн/л

Аналіз ситуації на ринку

Експерти говорять про те, що поступово зникає один з двох ризиків, які загрожували стабільності ринку пального – йдеться про дефіцит дизеля й автогазу.

"Ризики дефіциту нафтопродуктів, які ще тиждень здавалися дуже великими, під кінець місяця виглядають набагато меншими, – аналізує Геннадій Рябцев. – Пальне є, постачання стабільні, білоруські постачальники (Мозирський НПЗ), обіцяють, незважаючи на плановий ремонт, продати стільки ресурсу, скільки буде потрібно українським споживачам, навіть понад контракти. А ось ризик зростання цін в роздробі залишається, бо за квітень через їхнє підвищення в опті на 4-6% накопичився потенціал для подорожчання. Він становить до 1 гривні на літрі".

За словами Сергія Куюна, минулий тиждень для оптового ринку видався спокійнішим, ніж попередній, коли ціни летіли вгору, а пропозицій було мало.

"Ціни на дрібнооптові партії дизельного пального в середньому зросли на 9 коп./л (+0,38%), бензини – на 22-29 коп./л, або на 1%, – уточнив Сергій Куюн. – Більш спокійному ходу подій сприяв світовий ринок, котирування нафти і нафтопродуктів залишалися стабільними, нафта зафіксувалася на позначці 65 доларів за барель".

Сергій Куюн згадав про скандал навколо однієї з мереж нижнього цінового сегменту – це "БРСМ- Нафта". Експерт розповів, що Держфіскальна служба заарештувала в резервуарах нафтобази "БРСМ" у с. Переяславському (Київська обл.) майже 350 т компонентів і присадок для виготовлення моторного пального. Також було заарештовано 185 т і 204 т нафтопродуктів, ідентифікованих як бензини А-95 і А-92 і 337 т продукту, позначеного як дизпальне.

Все це нібито належить компаніям, афільованим з БРСМ. У публічних коментарях офіційні представники "БРСМ-Нафти" заперечують зв'язок з даними компаніями і нафтобазою в Переяславському.

Артем Куюн зазначив, що зріджений газ в опті продовжує дешевшати за наявного профіциту ресурсу. Якщо тиждень тому середня ціна в опті була 24 840 грн/т, то вчора вже 23 600.

"Помітне зниження вартості ресурсу спостерігається в західних і центральних регіонах. У східних і південних областях ціни істотно не змінилися", – уточнив експерт.

За його словами, вартість газу знижується під тиском надлишку ресурсу на українському кордоні, саме тому стали ще привабливішими постачання з Польщі, Литви, Румунії та інших західних країн. Трейдери відзначають, що сьогодні існує велика кількість пропозицій з постачання газу через західний кордон за прийнятною ціною.

Що може змінитися за тиждень

Експерти прогнозують, що середні роздрібні ціни на бензин і ДП поточного тижня збережуться. Але відзначають: потенціал для подорожчання сформований через зростання оптових цін.

"Протягом свят, ми найімовірніше, побачимо зростання цін на 4-6%, більше на дизелі, до 1 грн/л, менше на бензині, близько 50-60 коп./л", – уточнив Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн також говорить, що до кінця квітня зростання цін на бензин і ДП не буде. Але на травень прогноз – зростання.

"За бензинами бачимо потенціал на 1 грн/л. Щодо дизелю – буде залежати від розміру дефіциту. Теоретично можемо потребу в дизпальному закрити, хоча очікування постачань на травень залишаються напруженими", – аналізує Сергій Куюн.

Артем Куюн змінив свій прогноз стосовно можливого подорожчання газу на травневі свята.

"До кінця квітня ціни збережуться стабільними, на травневі свята подорожчання зрідженого газу теж малоймовірне через значні запаси, хоча об'єктивно ціна має бути вище копійок на 50 за літр", – говорить Артем Куюн.

З початку року бензин і ДП здорожчали на 15%, скраплений газ на – 25%. Що думають про це водії – дивіться в сюжеті.

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