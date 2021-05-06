Ринок пального: чи буде подальше подорожчання бензину

Нафтопродукти на травневі та великодні свята дорожчали, як і прогнозували наші експерти, але ціни зросли лише на бензини. На дизпальне ціни змінювалися різноспрямовано, а за зріджений газ намітився помітний тренд на здешевлення.

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Про те, що станеться з цінами на пальне за найближчий тиждень, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру" Психея "Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Помітним виявилося зростання цін на бензини, причому А-95 подорожчав більше, ніж А-92. Якщо на "другий" бензин ціни в середньому по Україні підвищилися на 14 коп./л, то на "п'ятий" вони виросли в 1,5 разу більше – на 21 коп./л. Найбільше зростання було в східних областях: у Донецькій – на 41 коп./л, в Луганській – на 38 коп./л.

Максимальна ціна на бензин А-92 – в Луганській області: 29,29 грнл (+20 коп./л). Найдорожчий бензин А-95 в Києві – 30,38 грн/л (+12 коп./л).

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Найнижчі ціни на бензини в Сумській області: літр А-92 коштує 27,02 грн (+2 коп.), літр А-95 – 28 грн (+3 коп.).

На дизпальне ціни змінювалися різноспрямовано. Після підвищення цін в кінці квітня на 10-25 коп./л залежно від регіону ДП з 26 квітня по 5 травня подорожчало на 1-9 коп./л в семи областях і в Києві, подешевшало на 1-26 коп./л в п'яти областях, в 12 областях ціни не змінилися. Найбільше ДП подешевшало в Дніпропетровській області – на 26 коп./л. Дизпальне знову найдешевше в Сумській області – 27,65 грн/л (було 27,83 грн/л), а не в Харківській (27,70 грн/л, ціна не змінилася), найдорожче – у Києві – 29,78 грн/л.

Середня ціна на автогаз знизилася на 4 коп./л, до 15,77 грн/л. Найдорожчий газ у Луганській області – 16,17 грн/л (ціна не змінилася), найдешевший в Чернігівській – 15,42 грн/л (-11 коп./л).

Розкид цін збільшився за всіма видами пального. За А-92 розкид становить 8,4% (2,27 грн/л), було 7,7%, за А-95 – 8,5% (2,38 грн/л), було 8,2%, по дизелю – 7,7% (2,13 грн/л), було 7,5%, по автогазу – 4,9% (0,75 грн/л), було 4,2%.

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – см. інфографіки.

Ціни на А-92

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Середня ціна по Україні – 27,91 грн/л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 28,85 грн/л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 28,23 грн/л

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Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,77 грн/л

Аналіз ситуації на ринку

Експерти сподіваються, що ризику дефіциту дизпалива більше не існує. Сталося це завдяки заявам білоруських виробників забезпечити повністю потреби України в дизелі, незважаючи на планові ремонти. У зв'язку з цим немає і єдиного тренда на зміну цін на ДП у нас, вони коригуються залежно від наявних запасів і попиту в тому чи іншому регіоні.

А ось помітне зростання цін на бензини Геннадій Рябцев пояснив просто: 30 квітня закінчився строк меморандуму між Кабміном і нафтотрейдерами про граничні ціни на бензин А-95 – не вище 30 грн/л.

"Домовленості вирішили не продовжувати, і роздрібні ціни знову пішли вгору, – констатує Геннадій Рябцев. – Поки зростання невелике, в межах 20 коп./л, але потенціал підвищення цін не вичерпаний. Він становить до 1 гривні на літрі".

Сергій Куюн конкретизував, що роздрібні мережі АЗС з 30 квітня по 5 травня підняли ціни на бензини і дизпальне в межах 0,2-1 грн/л.

Зокрема, на WOG бензин марки А-92 подорожчав на 50 коп./л, до 29,99 грн/л, бензин А-95 – на 1 грн/л, до 30,99 грн/л. У мережі ОККО ціни на бензини зросли на 50 коп./л, до 29,99 грн/л і 30,49 грн/л відповідно. Пальне в мережі Motto подорожчало на 3-12 коп./л: А-92 – до 26,38 грн/л, А-95 – до 27,21 грн/л, ДП – до 26,21 грн/л.

"БРСМ" на 23 коп./л підвищила вартість тільки бензинів, в мережі "Паралель" ціна бензинів зросла на 30-50 коп./л, на заправках BVS, Marshal і "Укргазвидобування" ціни на пальне підвищилися на 5-50 коп./л.

"Основним чинником, який вплинув на збільшення вартості пального, є зростання світових цін на нафту і нафтопродукти. З початку квітня світові ціни на нафту виросли з 62 дол./бар. до 69 дол./бар., а нафтопродукти в Європі подорожчали на 7-11%. Дрібнооптові партії дизельного пального в Україні за цей період подорожчали на 9%, до 23,82 грн / л, бензину – на 6%, до 26,36 грн/л і 27,26 грн/л за А-92 і А-95 відповідно", – аналізує Сергій Куюн.

Артем Куюн зазначив, що зріджений газ в роздробі продовжує дешевшати при наявному профіциті ресурсу. Мережа АЗС "Приват", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, з 30 квітня по 5 травня знизила роздрібні ціни в середньому на 8-11 коп./л, до 15,06-15,07 грн/л.

"Найбільше падіння цін в цій мережі зафіксовано в Чернігівській та Херсонській областях, де ресурс подешевшав на 55 коп./л і 40 коп./л, до 14,00 і 14,85 грн/л відповідно. У деяких інших регіонах продукт подешевшав на 10-35 коп./л", – уточнив Артем Куюн.

Також знизила ціни і мережа Marshal. Автогаз у цій мережі подешевшав на 20 коп./л, до 15,00 грн/л. У той же час "БРСМ-Нафта" і Motto в Дніпропетровській області підняли ціни на 30 коп./л, до 14,99 грн/л і 14,88 грн/л відповідно.

Середня ціна автогазу 5 травня по Україні склала 15,77 грн/л.

Що може змінитися за тиждень

Експерти прогнозують, що зростання цін на бензини і ДП продовжиться, але розходяться в деталях.

"До кінця тижня і на чергові свята ми, швидше за все, побачимо подорожчання за всіма видами пального, крім автогазу, в межах 20 коп./л", – стверджує Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн говорить, що потенціал подорожчання по А-95 становить 1 грн/л, по А-92 – 1,5 грн/л, але як швидко він реалізується, поки прогнозувати складно у зв'язку з великою кількістю вихідних. А ось на дизпальне в найближчий тиждень ціни в роздробі підвищуватися не повинні. Та в другій половині травня можливе їх зростання, якщо обсяг поставок із Білорусі виявиться менше очікуваного.

Артем Куюн прогнозує, що через профіцит зниження цін на автогаз у найближчий тиждень продовжиться.

"Газ може подешевшати на 30-50 коп./л залежно від регіону", – говорить Артем Куюн.

Тобто середня ціна може бути 15,20-15,50 грн/л.

Про те, що буде з цінами на пальне в травні, також дивіться в сюжеті.