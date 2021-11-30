Ринок пального: бензин та дизель стрімко дешевшають, якими будуть ціни у грудні

Експерти очікують зниження цін на гривню за літр

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Нарешті! Ціни на пальне в Україні пішли вниз і досить помітно. Йдеться про бензин та дизель, але автогаз теж майже припинив дорожчати. Аналіз ситуації на ринку пального та прогнози про те, що далі буде з цінами на пальне у грудні, дали наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев та експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Головною новиною тижня стало опублікування Мінекономіки нових граничних рекомендованих цін на бензин та дизпальне. Другу декаду поспіль вони виявилися нижчими за попередні на бензин і третю декаду поспіль – на ДП. У вересні-жовтні нафтопродукти лише дорожчали.

Тепер максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу не повинна перевищувати 32,15 грн/л (-1,03 грн/л), на "звичайне" дизпальне – 30,83 грн/л (-0,72 грн/л).

Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин та ДП уряд запровадив у травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального та автогазу не регулюється.

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За дві декади зниження розрахункових рекомендованих цін на бензин становило 1,25 грн/л, на ДП – 1,07 грн/л. Реальні ціни опустилися набагато менше: бензин А-92 подешевшав у середньому на 25 коп./л, А-95 – на 43 коп./л, ДП – на 27 коп./л.

Повністю дотримувалися рекомендацій Мінекономіки лише преміальні бренди (OKKO, WOG, SOCAR та ще ряд), у яких прайси відповідають розрахунковим цінам та коливаються вгору-вниз разом із ними. Решта мереж АЗС, передусім нижнього цінового сегменту, переписувати цінники вниз не поспішали.

Автогаз майже припинив дорожчати, у більшості областей ціни підвищилися в межах 10 коп./л, а у Тернопільській та Чернівецькій – не змінилися. Найбільше зростання – на 17 коп./л – у Сумській області, де ціни на газ невисокі.

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Найвищі ціни на бензин А-92 та дизель на Луганщині: А-92 коштує 31,57 грн/л, ДП – 31,44 грн/л. Найдорожчий бензин А-95 у Києві – 32,70 грн/л.

Найнижчі ціни на бензини та ДП у Сумській області: А-92 – 30,07 грн/л, А-95 – 31,01 грн/л, ДП – 29,93 грн/л.

Найдорожчий газ у Донецькій області – 19,31 грн/л, найдешевший – у Херсонській – 18,88 грн/л.

Розкид цін зменшився за бензинами та ДП і збільшився по газу. По А-92 розкид становить 5% (1,5 грн/л), було 6,9%, А-95 – 5,4% (1,69 грн/л), було 6,1%, дизелю – 5% (1,51 грн/л), було 6,8%, газу – 2,3% (0,43 грн/л), було 2,2%.

Які ціни у всіх регіонах – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 30,62 грн/л (-25 коп.)

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 31,77 грн/л (-37 коп.)

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 30,56 грн/л (-22 коп.)

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 19,06 грн/л (+6 коп.)

Аналіз ситуації на ринку

На українському ринку проявилося два тренди. Перший – ціни у дрібному опті почали зниження. Другий – кількість пропозицій помітно збільшилася, оптові ціни почали падати, як тільки трейдери зрозуміли, куди рухатиметься ринок.

"Впевненості ринку додали внутрішні новини: з 22 листопада Кременчуцький НПЗ відновив реалізацію бензинів у великому та дрібному опті після нещодавньої аварії, – каже Сергій Куюн. – Білоруська нафтова компанія докладає всіх зусиль, щоб виконати листопадові відвантаження українським контрагентам, хоча раніше очікувалися проблеми. Ціни на дрібнооптові партії дизпального в середньому знизилися на 1,26 грн/л (-4,37%), бензини подешевшали на 68 коп./л (-2,33%)".

Ціни в роздріб також пішли вниз. На WOG та ОККО бензин А-95 подешевшав на 1,03 грн/л, до 32,15 грн/л, А-92 – на 0,74 коп./л, до 31,75 грн/л, ДП – на 72 коп./л до 30,83 грн/л. У мережі UPG ціни на бензини та ДП зменшилися на 60-90 коп./л: А-92 – до 30,70 грн/л, А-95 – до 31,30 грн/л та ДП – до 28,90 грн/л л. KLO знизила ціни в межах 0,74–1,1 грн/л. У мережі SOCAR А-95 подешевшав на 1,03 грн/л, до 32,15 грн/л, А-92 – на 1 грн/л, до 31,98 грн/л. Ще низка мереж знизила ціну всіх видів пального на 0,1-1 грн/л.

Геннадій Рябцев підтвердив, що вихід на робочий режим Кременчуцького НПЗ та зниження нафтових котирувань у світі з 77 до 75,5 доларів за барель збільшили пропозицію пального на українському ринку та підштовхнули оптовиків до зниження цін.

"Роздріб поки що, як завжди, не поспішав знижувати ціни на величину, рекомендовану Мінекономіки, насамперед це мережі нижнього цінового сегменту", – наголосив експерт.

Головною новиною на ринку автогазу, за словами Артема Куюна, стала зміна цінового тренду в опті.

"З 18 листопада, коли котирування досягли пікових значень, на українському кордоні газ в опті в середньому подешевшав на 55 доларів/т, на білорусько-польському кордоні – на 116 доларів/т, це відповідно на 5% та 10%", – уточнив Артем Куюн.

У роздробі ціни на газ продовжили зростати за тиждень у середньому на 6 коп. до 19,06 грн/л. На АЗС WOG – на 10 коп./л, до 19,68 грн/л, на SOCAR – на 30 коп./л, до 19,98 грн/л. Мережа "Приват" підвищила ціни на 38 коп./л, до 18,33 грн/л. У "БРСМ-Нафта" та Motto газ подорожчав на 34 та 20 коп./л, до 19,31 грн/л та 19,25 грн/л, KLO та "Авантаж 7" підняли ціни на 20 коп./л та 30 коп./л, до 19,59 грн/л та 18,55 грн/л. Ще ряд мереж – на 10-40 коп./л.

Що може змінитись за тиждень

Експерти очікують на початку грудня подальшого зниження роздрібних цін на бензин та дизпальне та стабільних цін на автогаз.

"Багато визначатиметься курсом гривні, яка повільно девальвує, – каже Геннадій Рябцев. – Потенціал зниження близько 1 грн/л як щодо бензину, так і дизпалива, але чи буде він реалізований, залежить як від нафтових котирувань, так і від курсу гривні".

Сергій Куюн не впевнений, що зниження цін на нафтопродукти стане довгостроковим трендом.

"Ціни на нафту відновлюються: барель подорожчав 29 листопада на 3-5% і на якийсь час ціна перевищила рівень у 76 доларів. Підтримку цін надала думка низки інвесторів про те, що п'ятничний обвал цін через побоювання з стосовно штаму Omicron виявився надмірним", – аналізує Сергій Куюн.

За прогнозом Артема Куюн, роздрібні ціни на автогаз цього тижня стабілізуються, але не знизяться. Причина – трейдерам треба розпродати дорогі запаси. А у грудні автогаз має подешевшати.

"Серед факторів, що діють на зниження ціни в короткостроковій перспективі, трейдери вказують на очікування подальшого здешевлення нафти та сезонне скорочення попиту на скраплений газ в Україні та Східній Європі", – пояснив експерт.

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