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"Русскій корабль" дістанеться не всім: де і скільки марок "Укрпошти" можна купити

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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23 травня, 16:51
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Продаж нової марки "Русскій воєнний корабль… Всьо" стартував 23 травня о 14:00 по всій Україні
"Укрпошта" пустила в продаж нову марку
"Укрпошта" пустила в продаж нову марку / Фото: Getty Images, Еспресо.TV, Укрпошта, Колаж: Сьогодні

Нову воєнну марку "Русскій воєнний корабль… Всьо" "Укрпошта" пустила у продаж 23 травня – у День морської піхоти України, а також на 40-й день після потоплення російського військового крейсера "Москва".

Купити її у відділеннях "Укрпошти" можна з 14:00. Про обмеження на продаж розповіли у пресслужбі компанії.

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Як купити нову марку

"Укрпошта" загалом підготувала 5 млн екземплярів марки, за перший тиждень у продаж пустять 1 млн. Їх відправлять у понад 1500 відділень, і продаватимуть не лише у великих містах, а і райцентрах. Також є декілька номіналів:

  • F для відправлень Україною;
  • та W для міжнародних відправлень.

Вартість аркуша (три марки та три купони) становитиме 69 грн і 4,5 долара відповідно.

На купівлю марки діють такі ліміти: два блоки по три марки будь-якого номіналу для одного покупця.

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"Кожен із вас зможе купити не більше ніж два аркуші та п'ять конвертів і листівок у будь-якому міському відділенні чи райцентрі: від столиці і до Калуша", – йдеться у повідомленні компанії.

Також 23 травня, у день старту продажів, відбулася церемонія спецпогашення, тому клієнти можуть поставити штемпель першого дня у головпоштамтах своїх міст.

"У головпоштамті Києва ми подовжили години, тож штемпель буде доступний із 15:00 по 20:00. Інші головпоштамти країни працюють за звичайним графіком роботи", – зазначили в "Укрпошті".

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З 24 травня українцям буде доступна марка у кількох онлайн-магазинах.

Водночас у Києві у перші години вже вишикувалася величезна черга.

/ Фото: Еспресо.TV

Якою буде нова воєнна марка від "Укрпошти"

Раніше ми розповідали, що українці в "Дії" та на сайті пошти голосували за нову воєнну марку. Із майже 650 тис. людей 229 783 людей проголосували за варіант "Доброго вечора, ми з України".

Крім цього варіанту, українці віддавали свої голоси так:

  • 182 236 голосів – "Пес Патрон";
  • 88 035 – "путін, москва палає, Гаага чекає";
  • 79 476 – "Героям слава";
  • 68 104 – "Ой у лузі червона калина".

У "Дії" зазначають, що невдовзі буде оголошено нове голосування за дизайн марки "Доброго вечора, ми з України".

Раніше стало відомо, що в Україні надрукують марку із зображенням Володимира Путіна. Ілюстрацію до неї обиратимуть українці шляхом онлайн-голосування.

Крім того, ми писали, чим тепер можуть користуватися клієнти "Укрпошти" онлайн і за скільки продали першу марку з кораблем.

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