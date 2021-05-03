Керівництво "Нафтогазу" розігнали через збитки: звідки "діра" в 20 мільярдів

Експерти пояснили, чому компанія втратила прибуток в 100 мільярдів, і скільки грошей залишилося на рахунках

Гучний кадровий вибух тижня – Кабмін звільнив, здавалося б, незмінного голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, який керував з 2014 року, переживши 4 зміни урядів і трьох міністрів. Тепер держкомпанією керує його колишній бізнес-партнер Юрій Вітренко, який досі виконував обов'язки міністра енергетики.

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Вітренко повернувся у "Нафтогаз" акурат перед запуском з 1 травня нового продукту: річної газової ціни, яку вже оголосив "Нафтогаз" – це 7,96 грн за кубометр. Інші газкомпаніі встановили ціни від 7,88 до 13,5 грн за кубометр.

Але тепер питання: чи залишать цю річну ціну? Юрій Вітренко після призначення заявив, що в планах великі зміни.

Напередодні ексглава компанії Андрій Коболєв говорив, що чистий консолідований збиток за 2020 рік – це 19 млрд грн, і це вперше збиток, починаючи з 2015 року.

"Чому збитки показані "Нафтогазом" за минулий рік? Там величезні борги облгазів, облгазпостачів і підприємств теплокомуненерго", – пояснив економіст Борис Кушнірук.

У свою чергу інвестиційний банкір Сергій Фурса говорить, що 2020 року через пандемію уряд дозволив "газзбути" не платити повністю "Нафтогазу" і це призвело до накопичення боргів десь на 20 млрд грн. Також в минулому році "Нафтогаз" перестав одержувати дохід від транзиту газу в рамках так званої процедури "анбандлінгу".

"У 2019 році цю трубу виділили окремій держкомпанії, і "Нафтогаз" втратив транзит, отже втратив доходи в 100 млрд грн. Це позначилося на фінансових результатах "Нафтогазу", – сказав експерт.

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Крім того, додає експерт, "Нафтогаз", за правилами міжнародної фінансової звітності, сформував резерв під борги, яких не повертають.

"Вони це зробили. І це математично зробило мінус. Але це математичний мінус. На рахунках компанії – два мільярди доларів", – пояснив банкір.

Директор зі зв'язків з державними регуляторними органами та зацікавленими сторонами "Групи Нафтогаз" Олена Осмоловська пояснила, що ці гроші, що залишилися, призначені, перш за все, для того, щоб забезпечувати доступну ціну на річний продукт газовийдля населення України, а також, щоб якісно підготувати нашу державу до проходження наступної зими.

Більше про ситуацію навколо "Нафтогазу" дивіться в нашому сюжеті: