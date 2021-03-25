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Рудьковський розповів, як українські нардепи шантажували його в російській в'язниці

25 березня, 17:45

Ірина Ненько Ірина Ненько

На його думку, шантаж з боку Шуфрича і Семінського може бути розслідуваний СБУ

Українські нардепи Нестор Шуфрич і Олег Семінський шляхом шантажу примушували сім'ю Миколи Рудьковського переоформити на них активи "Нафтогазвидобування" та інше майно, поки Рудьковський перебував у російській в'язниці. Колишні партнери залучали для цього як правоохоронні органи, так і криміналітет.

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Про це Микола Рудьковський розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону в програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

"Мені слідчі і всі інші, хто до мене приходив, говорили: "Вирішіть ваші фінансові питання з паном Шуфричем і його партнером в Україні, і розслідування піде іншим шляхом"... Вони вийшли на кримінальний світ, вийшли на наглядача за в'язниці, намагалися мені створити там абсолютно неприйнятні умови, щоб мої родичі переписали на них акції компанії і віддали майно", – розповів Рудьковський

На думку Рудьковського, шантаж із боку Шуфрича і Семінського може бути розслідуваний Службою безпеки України.

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"Семінський і Шуфрич причетні до того, що мене вивезли до Російської Федерації, що мене там пресували і представники головного слідчого управління, і криміналітет. Вони ж впливали і на мою сім'ю. Коли я сюди приїхав, вони намагалися організувати тиск на мене криміналітету. І тому я б так сказав: я вважаю, що це питання Служба безпеки може розслідувати", – заявив Рудьковський

Нагадаємо, Московський міський суд в Росії засудив колишнього міністра транспорту і народного депутата України Миколи Рудьковського до двох років ув'язнення в колонії загального режиму за напад на посольство Росії в Києві у червні 2014 р.

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Нестор Шуфрич семинский Микола Рудьковський
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